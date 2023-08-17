РФ за ранок втратила $32 млн: ЗСУ збили два російські "Алігатори"

Один російський Ка-52 був знищений сьогодні вранці на Бахмутському напрямку, другий - в районі Роботиного на Запоріжжі.

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Вранці 17 серпня РФ залишилася без двох вертольотів Ка-52 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У четвер, 17 серпня, захисники України знищили два російських вертольота Ка-52. Вартість одного такого гелікоптера становить близько 16 млн доларів.

Спочатку командувач повітряними силами Микола Олещук повідомив, що на Бахмутському напрямку вранці був знищений один російський вертоліт Ка-52.

"Мінус один російський Ка-52 сьогодні вранці на Бахмутському напрямку", - написав він.

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Олещук також подякував підрозділу зенітно-ракетних військ Повітряних сил за успішну бойову роботу.

Українські воїни вранці "приземлили" російський Ка-52 / t.me/MykolaOleshchuk

Пізніше стало відомо, що в Запорізькій області знищено ще один російський вертоліт Ка-52.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт в районі Роботиного.

"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК - ціль знищена", - повідомили військові.

Це вже восьмий знищений Ка-52 на рахунку бійців бригади.

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади приземлили Ка-52 / t.me/brygada47

У Мережі з'явилося фото - повідомляється, що це кадр одного із збитих російських "Алігаторів":

Збитий гелікоптер РФ / Фото: Telegram

Гелікоптер Ка-52 Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія. Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км. Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).

Як повідомляв Главред, у важких боях за свободу і незалежність нашої країни загинув найрезультативніший зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Саме Лінійчук був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Martlet – модифікації Starstreak.

"Десантник став найрезультативнішим зенітником Збройних сил України. 16 "Орланів", 1 Zala і навіть бойовий вертоліт Ка-52 – все це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука, - повідомили в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

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