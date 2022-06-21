УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Юлію Паєвську "Тайру" обміняли на сина друга Кадирова: хлопець відмовився їхати в РФ

21 червня 2022, 09:42

20-річний Адам Гриценко - син заступника представника Чечні в Криму Мурада Саїдова, "коменданта" окупованого Мелітополя. Він - громадянин України.

Юлію Паєвську
Юлію Паєвську "обміняли" на сина друга Кадирова / Колаж скріншот, facebook.com/julia.paevska

Відомого українського парамедика Юлію Паєвську (позивний "Тайра") "обміняли" на сина друга глави Чечні Рамзана Кадирова - 20-річного Адама Гриценка, сина заступника представника Чечні в окупованому Криму Мурада Саїдова. Про це пише Obozrevatel з посиланням на джерело в українській спецслужбі.

Хлопець є громадянином України, живе в Запорізькій області. Про нього ходять чутки, що він "певним чином пов'язаний з бандитами".

Після окупації росіянами Мелітополя Кадиров призначив Мурада Саїдова "комендантом". До слова, Саїдов, був одним з керівників чеченського злочинного угруповання Запоріжжя. Після низки бандитських розборок в 2012 році уродженця Грозного депортували в Росію, проте джерела видання стверджують, що він залишався "смотрящим" і навіть таємно навідувався в Україну під фальшивими документами.

20 червня Саїдов записав відеоролик, в якому заявив, що не має жодного відношення до обміну, а його син нібито залишається в полоні.

"Домовленість була простою: росіяни відпускають в Україну "Тайру", а Адама наші силовики не чіпають. Рішення не їхати в Росію ухвалив син Саїдова, а "депортувати" куди-небудь громадянина України в принципі неможливо", – розповів співрозмовник видання.

Адам Гриценко в квітні дав інтерв'ю українському журналісту, в якому заявив, що його ніхто не викрадав. Правда зізнався, що на вулиці у нього перевірили документи, а потім супроводили в безпечне місце.

Син Саїдова вважає, що його могли вбити, щоби зробити сакральною жертвою "бандерівців". Більш того, Адам заявив, що вважає Кадирова і його друзів "людьми, які або не відають, що відбувається насправді, або навмисно підставляють свій народ". Також хлопець вважає, що "мусульмани повинні йти шляхом Аллаха, а не шляхом Кадирова".

Як повідомляв Главред, український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону розповіла про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

Інші новини:

війна в Україні кадыровцы Рамзан Кадиров обмін полоненими новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:39

РФ може ризикнути відрізати країни Балтії від НАТО у разі війни за Сувалкський коридор – Politico

10:23

У бою за Україну загинув другий доброволець із США Стівен Забельські

10:14

Україна зриває плани РФ контролювати Чорне море – розвідка БританіїВідео

09:44

Лондон поставив на місце РФ: послу Келіну заборонили заходити до британського парламентуВідео

09:42

Юлію Паєвську "Тайру" обміняли на сина друга Кадирова: хлопець відмовився їхати в РФВідео

Реклама
09:37

200 окупантів ховаються від командирів у лісі: в армії РФ масове дезертирство після боїв під ІзюмомВідео

09:34

Путін накликав самогубство режиму, або Чому договори з кремлівським маніяком нічого не вартіПогляд

09:12

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 червня: Терезам - інтрижка, Скорпіонам - нагорода, Козерогам - пліткиВідео

09:09

У мережі з'явився перший трек Бейонсе з нового альбому

09:02

Як зробити макіяж стійким у спеку: експерти дали важливі поради

08:48

Потужні вибухи у Миколаєві, над містом піднявся стовп диму - перші подробиці

08:46

У Херсоні розстріляли співробітників ФСБ в ресторані: Арестович розповів подробиціВідео

08:42

Російська Вікіпедія "поховала" Козловського

08:19

Харкову загрожує нова атака окупантів: Арестович закликав вивозити дітей з міста

08:10

ЗСУ ліквідували командира роти морських піхотинців РФ з Камчатки

07:38

"Криза" буде затяжною: Пєсков висловився про терміни війни в Україні

07:28

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 червня 2022: розставання, кар'єрне зростання і порочна пристрастьВідео

07:08

Журналісти Bihus.Info з'ясували, де зараз перебуває зрадник Ілля Кива

06:40

Бої за Сєвєродонецьк: найближчий тиждень стане вирішальним - ISW

06:23

Як Європа знову дозволила Путіну себе шантажуватиПогляд

Реклама
06:10

Помідори будуть солодкими і м'ясистими: прості способи виростити розкішний урожайВідео

05:50

Аномальна спека вище +40º: синоптик назвав терміни різкого похолоданняВідео

05:31

Користь часнику: ТОП-10 корисних властивостей і головні протипоказання

05:20

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

05:20

Найсмачніший джем на зиму з 2 інгредієнтів: дуже простий і швидкий рецепт

05:00

Війська РФ видихаються: ЗСУ наразі не можуть наступати, але характер війни зміниться – ЖдановВідео

04:55

День літнього сонцестояння: найдовший день у році, традиції та обрядиВідео

04:20

Чарує фігурою та прикриває живіт рукою: Надія Мейхер знялася в звабливому шовковому вбранні

03:50

Як одягатися після 50, щоб виглядати молодшою: прості хитрощі для великої радості

03:45

59-річного Джонні Деппа не впізнали під час концерту - актор сильно змінивсяВідео

03:34

Це останній шанс: загальна мобілізація в РФ означатиме, що Путін у паніці - експерт

03:01

Врожаю буде удвічі більше: що робити, щоби часник був великим - дачна хитрістьВідео

02:57

"В його житті не самий простий період": Олександр Рибак поїхав у США лікувати багаторічну залежність

02:17

Заборонена українська символіка в ліфі сукні: українська модель розповіла про аферу в Каннах

02:05

Війна в Україні може тривати роки: НАТО доведеться перейти на військові рейки – експертВідео

01:32

Військовий експерт Жданов пояснив нюанси звільнення Херсона українською армієюВідео

01:01

Джей Ло оголосила свою дочку небінарною персоною

00:51

Прикмети на 21 червня: що не можна робити в день літнього сонцестояння і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Дизайн кухні: поради щодо планування ідеального простору

20 червня, понеділок
23:58

"Як раби": парамедик "Тайра" розповіла про умови її утримання в полоніВідео

Реклама
23:46

"Не виходить": Данилко вперше розповів, чому у нього немає сім'ї

23:37

Сильне задимлення: ЗСУ накрили багато "жирних" цілей на острові Зміїний - АрестовичВідео

23:04

Віра Брежнєва привітала маму на День батька

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвав терміни перемоги України у війніВідео

22:31

Потужний удар ЗСУ на сході: сотню окупантів "покришили" разом з технікоюВідео

22:23

Російський режисер заявив, що Валюха зі "Сватів" підтримала Росію

22:09

Готові до будь-якого сценарію: війська РФ посилили обстріли Харківщини, є жертвиВідео

21:54

Місто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення ХерсонаВідео

21:32

Втрати ЗСУ за час війни близько 10 тисяч убитими - АрестовичВідео

21:19

Зеленський зустрівся з легендарним голлівудським коміком Беном СтіллеромВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти