Юлію Паєвську "Тайру" обміняли на сина друга Кадирова: хлопець відмовився їхати в РФ

Юлію Паєвську "обміняли" на сина друга Кадирова / Колаж скріншот, facebook.com/julia.paevska

Відомого українського парамедика Юлію Паєвську (позивний "Тайра") "обміняли" на сина друга глави Чечні Рамзана Кадирова - 20-річного Адама Гриценка, сина заступника представника Чечні в окупованому Криму Мурада Саїдова. Про це пише Obozrevatel з посиланням на джерело в українській спецслужбі.

Хлопець є громадянином України, живе в Запорізькій області. Про нього ходять чутки, що він "певним чином пов'язаний з бандитами".

Після окупації росіянами Мелітополя Кадиров призначив Мурада Саїдова "комендантом". До слова, Саїдов, був одним з керівників чеченського злочинного угруповання Запоріжжя. Після низки бандитських розборок в 2012 році уродженця Грозного депортували в Росію, проте джерела видання стверджують, що він залишався "смотрящим" і навіть таємно навідувався в Україну під фальшивими документами.

20 червня Саїдов записав відеоролик, в якому заявив, що не має жодного відношення до обміну, а його син нібито залишається в полоні.

"Домовленість була простою: росіяни відпускають в Україну "Тайру", а Адама наші силовики не чіпають. Рішення не їхати в Росію ухвалив син Саїдова, а "депортувати" куди-небудь громадянина України в принципі неможливо", – розповів співрозмовник видання.

Адам Гриценко в квітні дав інтерв'ю українському журналісту, в якому заявив, що його ніхто не викрадав. Правда зізнався, що на вулиці у нього перевірили документи, а потім супроводили в безпечне місце.

Син Саїдова вважає, що його могли вбити, щоби зробити сакральною жертвою "бандерівців". Більш того, Адам заявив, що вважає Кадирова і його друзів "людьми, які або не відають, що відбувається насправді, або навмисно підставляють свій народ". Також хлопець вважає, що "мусульмани повинні йти шляхом Аллаха, а не шляхом Кадирова".

Як повідомляв Главред, український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону розповіла про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

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