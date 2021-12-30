Янукович згадав про своє президентство і "пішов війною" на Раду

Віктор Янукович / Reuters

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом екс-президента Віктора Януковича до Верховної Ради України.

Предметом позову є визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень глави держави у 2014 році, розповіла постійний представник Верховної Ради в Конституційному суді, народний депутат Ольга Совгиря у своєму Телеграм-каналі.

"Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича В. Ф. до Верховної Ради України у спорі з приводу визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України", - написала вона.

Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента.

Також Совгиря повідомила, що в ухвалі суду зазначено, що адресою для листування з позивачем є Ростов-на-Дону (Російська Федерація).

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Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року на 10:15.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що рсследование про резиденцію Межигір'я завершено. Тепер вона передана в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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