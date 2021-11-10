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"Президента бити не можна": Кличко розповів, як мало не побився з Януковичем під час Євромайдану

10 листопада 2021, 11:30

Під час Євромайдану на зустрічі влади та опозиції Янукович і Кличко сперечалися. У якийсь момент експрезидент почав оббігати стіл і наближатися до опонента.

Янукович
Віктор Янукович побоявся наблизитися до Віталія Кличка, хоча був налаштований агресивно / 112.ua

Мер столиці України Віталій Кличко розповів, як за часів Євромайдану ледь не побився з колишнім президентом Віктором Януковичем. Інцидент стався на одній із зустрічей представників влади з опозицією.

Журналіст Дмитро Гордон зазначив під час інтерв'ю з Кличком, що Януковичу не сподобалися слова майбутнього мера Києва на свою адресу, тому він побіг до нього з кулаками.

"Ти щось сказав недобре на адресу Віктора Федоровича. І раптом ця маса, ця махина підскочила з крісла – і побігла у твій бік з кулаками", – сказав Гордон, посилаючись на одного з учасників зустрічі.

Кличко це підтвердив. За його словами, Янукович був налаштований дуже агресивно.

"Щодо закінчення демонстрацій жахливий був тиск. Я сказав, що в жодному разі ніхто розходитися не буде. "Якщо ви будете на нас тиснути..." якісь грубі слова з його боку [пішли], я парирував... Він схопився, почав оббігати [стіл]", - згадав політик.

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За його словами, Янукович насправді "дуже масивний". Кличко зазначив, що розумів: "коли Янукович наблизиться, то вибору не буде".

"Трохи, може, нижчий за мене, але ще, думаю, важчий. І я вже думав: "Президента ж бити не можна у жодному разі. Захищатися - теж". А в боксі як можна захищатися? Ну, вставши в таку, знаєте, бойову стійку..." - сказав Кличко.

У підсумку Янукович до Кличка так і не наблизився - зупинився за кілька метрів.

"Я думаю, у мене дуже хороша реакція. Максимум, що вийшло б у Віктора Федоровича – це помахати по повітрю. Влучити - ніколи б не влучив", – переконаний столичний мер.

Він додав, що ніколи не бив нікого за межами рингу.

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Віталій Кличко очолив Київ у червні 2014 року. До цього, після завершення спортивної кар'єри, був народним депутатом від партії УДАР.

Як відомо, Віктор Янукович переховується від українського правосуддя в Росії. Напередодні 30-річчя Незалежності України експрезидент-утікач несподівано звернувся до українців.

В жовтні Януковича заочно заарештували у справі про присвоєння резиденції Межигір'я. Такий запобіжний захід експрезиденту обрав Вищий антикорупційний суд (ВАКС). У справі також фігурує його син Олександр.

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