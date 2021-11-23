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"13 років самі себе не відсидять": в Україні нагадали Януковичу про термін, що його чекає

23 листопада 2021, 09:53

Офіційний акаунт країни відповів на чергову маніпуляцію з боку президента-втікача.

Янукович
Україна "запросила" Януковича до Києва / УНІАН

В офіційному акаунті України в мікроблозі твіттер відреагували на цинічне звернення Віктора Януковича. Екс-президенту-втікачу, який ховається в країні-агресорі, нагадали, що на батьківщині його зачекалися 13 років в'язниці.

До 8-ї річниці Євромайдану Янукович відзначився опусом про Україну. У своєму "зверненні" втікач ще раз повторив кремлівський штамп про те, що ЗСУ нібито на Донбасі воюють з власним народом,

"Може хтось, будь ласка, сказати Януковичу, який досі ховається в Росії, що 13 років в'язниці самі себе не відсидять", – відреагувала Україна.

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Одіозне звернення Януковича

  • Скандальний опус Януковича оприлюднив його прессекретар Юрій Карасир.
  • Президент-втікач протягом усього звернення повторює найбільш заїжджені тези російської пропаганди.
  • Зокрема, розповідає, що вісім років тому "мирна Україна припинила своє існування, ставши супротивною країною", а "влада Майдану досі не принесла обіцяний мир".

Цинізм Януковича досяг того, що він навіть називає Україну "найбіднішою і нестабільною країною на континенті". На його думку "промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека знаходиться в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає".

До речі, українські правоохоронці вже направляли країні-агресору понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. При цьому Росія відмовляє.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на урочистостях до 30-річчя Незалежності України у своїй промові навмисно не згадав четвертого президента-втікача Віктора Януковича.

Глава держави перераховував видатних постатей української державності родом з різних регіонів України. Говорячи про Донеччину, Зеленський "забув" Януковича. Жарт розвеселив Порошенка, Ющенка і Кучму, присутніх на святкуванні.

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