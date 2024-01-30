РФ наступає по всій лінії фронту: Буданов розкрив, що відбудеться навесні

Наступальна кампанія окупантів почалася в листопаді 2023 року і вже два з половиною місяці триває.

https://glavred.net/world/rf-nastupaye-po-liniji-frontu-budanov-rozkriv-shcho-vidbudetsya-navesni-10537532.html Посилання скопійоване

Буданов розповів про наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: Facebook, скріншот: deepstatemap

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що на поточний момент наступальна операція РФ в Україні триває, проте на початку весни вона вичерпається повністю.

"Ще ні, картина на фронті не промальовується. Ближче до весни. Зараз я можу вам сказати, що зараз триває наступальна операція РФ", - сказав Буданов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Буданова, вона почалася в листопаді 2023 року і вже два з половиною місяці триває. Керівник розвідки додав, що назвати результати наступу якимись великими буде неправдою. Однак він визнав, що біля Авдіївки на Донеччині є певне просування окупантів.

відео дня

Навесні відбудуться зміни на фронті

"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", - заявив Буданов.

Керівник розвідки додав, що наступ триває і десь на початку весни він вичерпається повністю.

Водночас Буданов додав, що, як і за правилами будь-якої гри, коли хід противника закінчиться, почнеться хід українських військ.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у мережі повідомили про приліт по офіцерах РФ, які командували наступом на Авдіївку. Донецькі пабліки опублікували відео з міста, над частиною якого виднівся густий стовп диму. Повідомлялося про прильоти в Калінінському районі.

Окупанти готуються штурмувати Харківщину. Володимир Фітьо розповів, що загрози для Харкова з Півночі станом на зараз немає. Там є інженерні укріплення, прифронтові регіони контролюють Сили оборони.

Олег Жданов розкрив загрозу повторного наступу Росії на Чернігів та Київ. Росіяни продовжують обстрілювати українську територію за допомогою артилерії і авіації та проводять диверсійно-розвідувальні операції.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.