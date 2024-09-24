Як відбити кориговану авіабомбу УПМБ Д-30СН: Згурець розповів важливі деталі

РФ не припиняє потужно атакувати Запоріжжя авіабомбами - Згурець розкрив, як цьому протистояти.

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Як знищувати новітні російські авіабомби / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, defence-ua

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що протидіяти російському універсальному міжвидовому боєприпасу Д-30СН можна засобами ППО.

"Коли ми говоримо про уламки в Запоріжжі, є нюанси, пов'язані з тим, що десь з березня цього року ворог почав використовувати, спочатку по Харкову, а потім і в інших місцях бомбу, яка називається універсальний міжвидовий боєприпас Д-30СН. Це бомба вагою 250 кілограмів з крилами для планування і корекції, до якої додається додатковий двигун, якого не мають ФАБи, що скидаються з бомбардувальників у плануючому варіанті. Дальність такого боєприпасу, скинутого з літака, становить до 80-90 кілометрів. Це на 20-30 кілометрів більше, ніж те, що використовується з плануючими бомбами", - пояснив Згурець для "Еспресо".

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, боротьба з універсальним міжвидовим боєприпасом Д-30СН можлива за допомогою засобів ППО.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

"Ці плануючі боєприпаси можуть бути збиті нашими комплексами ППО, зокрема комплексом "БУК", який пристосований для роботи по таких цілях. Це один напрямок, але в прифронтовій зоні "БУК" прикриває бойові порядки, і їх не вистачає. Другий компонент - це боротьба з летовищами, де розташовані російські літаки", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Expres також додав, що ворог перетягнув частину своїх літаків у глиб російської території, але аеродроми підскоку на глибину до 200-300 кілометрів у противника існують.

"Наявність засобів ураження ATACMS у цій ділянці дозволяє використовувати ATACMS по фронтових зонах, якщо дійсно буде отриманий дозвіл на розширення використання ATACMS по російській території", - резюмував Згурець.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 24 вересня дві години армія РФ била по Запоріжжю. Ворог ударив по приватному сектору. Відбулося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений. Загинула людина, також є поранені, зокрема дві дитини.

23 вересня країна-агресорка Росія 6 разів вдарила по Запоріжжю. Російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. У місті пролунали потужні вибухи. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, загорілися припарковані машини. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки.

Також 22 вересня РФ атакувала Україну ракетами. Спершу росіяни підняли у повітря авіацію та здійснили пуски КАБів для ударів по Сумщині. Російська ракета летіла через Сумську область у бік Чернігівської. Жителів Чернігова попереджали про небезпеку і просили пройти в укриття.

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