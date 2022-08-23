Рівень радіації підвищений: окупанти підіймають хмари радіактивного пилу на Запоріжжі - розвідка

Російські окупанти підіймають хмари радіаційного пилу / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Російські окупанти, які перебувають на території Запорізької ТЕС підіймають хмари радіактивного пилу. Усе це вітром розноситься по околицях Енергодара. Про це повідомляє українська розвідка.

Окупанти з мінометів обстрілюють золовідвали.

"Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Запорізької атомної станції здійснюється моніторинг радіаційного фону, він вказує на підвищення рівня радіації.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що частина окупантів потрапила у реанімацію з ознаками променевої хвороби. Всі вони були на території Запорізької атомної електростанції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свою техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

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