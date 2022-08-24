Якими ракетами Росія обстрілює Україну: Жданов розповів про небезпеку

Олег Жданов / Главред, УНІАН

Інтенсивність ракетних обстрілів настільки потужна, що в окупантів закінчилися "Калібри" сухопутного базування.

Як каже військовий експерт Олег Жданов, Росія з перших днів війни обстрілює Україну різними ракетами.

"Що стосується ракетного озброєння, яке є в РФ, то на території Білорусі є ракетні комплекси "Точка У", дальність 120 км. це — високоточна зброя, її точність до 150 метрів. Ракети Х-22 — це крилаті ракети повітряного базування, вони старі радянські, їх застосовують з літака Ту-22М3, їх база в Курській області на аеродромі "Шайковка", її дальність - до 600 км, вона найпотужніша з тих, які зараз використовують російські війська. "Іскандер" є на території Білорусі та Росії. Дальність пуску ракети становить 500-700 км. точність цієї ракети до 30 м. Це, до речі, дуже точна зброя. Вони не можуть промахнутися, стріляючи в торговий центр. Ракета Х-101 - вона крилата. Її запускають з Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників. Дальність пуску цієї ракети - 5,5 тис. км, точність - до 10 метрів", — пояснив військовий експерт.

З Криму та Херсонської області окупанти обстрілюють Україну береговим комплексом "бастіон".

"Це - протикорабельна ракета "Онікс". Це стара радянська ракета, яку можна застосовувати по наземних цілях. Нею РФ обстрілює південь України, її дальність - до 800 км, точність 1,5 метра. Ракети "Калібр" у них залишилися тільки морського базування, оскільки сухопутного — закінчилися. Дальність — 2,5 тис. км, точність - 50 м. Ще одна ракета Х-555 - це модернізація старої радянської ракети. Її дальність - до 2,5 тис. км, точність 100 метрів", - пояснив Жданов.

Загроза ракетних ударів

Президент України Володимир Зеленський у своєму звернення заявив, що війська РФ на цьому тижні можуть піти на особливо жорсткі атаки і провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі-офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, по можливості, як можна менше з'являтися в таких будівлях.

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