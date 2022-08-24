Вибиті вікна та двері: з'явилися перші подробиці удару росіян по Хмельниччині

Ворог завдав два ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району.
У середу, 24 серпня, в Україні протягом всього дня лунала повітряна тривога. Під час однієї з них, близько п'ятої години вечора, ворог вдарив ракетами по Шепетівському району Хмельницької області, повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій в Telegram.
За словами місцевого чиновника, були нанесені два ракетних удари по критичній інфраструктурі району.
Станом на дев'яту годину вечора 24 серпня, пожежа, що спалахнула в результаті авіадару, була локалізована. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наслідки продовжують ліквідовуватися.
У будинках, розташованих поруч, вибиті вікна і двері. З'ясовують інформацію про постраждалих.
"Пам'ятайте: невідомо, чого можна очікувати від орків, тому не нехтуйте сигналами тривоги, користуйтеся укриттями", - додав очільник військової адміністрації.
Ракетні удари по Україні 24 серпня
Вранці, 24 серпня, в День Незалежності російські війська завдали ракетний удар по військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області.
Крім того 24 серпня російська ракета влучила в приватний будинок в Синельниківському районі Дніпропетровської області. В результаті атаки загинула 11-річна дитина.
Окупанти завдали ракетний удар по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН, 15 загиблих і 50 поранених.
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