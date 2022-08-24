Війна в Україні вступає в нову фазу - Боррель

Війна увійшла в іншу фазу-Боррель / Reuters

Війна на Україні вступає в нову фазу. Військова допомога країн Заходу дозволила Україні зупинити російський наступ і змінити баланс сил на фронті, повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"За шість місяців цієї війни Росія окупувала двадцять відсотків території України і значну частину Чорноморського узбережжя. У той же час зараз війна очевидно вступає в нову фазу. Також, завдяки військовій допомозі Заходу, Україна змогла зупинити російський наступ і, за останніми повідомленнями, звільнити певні регіони, особливо на півдні країни поблизу Херсона. Були проведені кілька ефективних атак на склади боєприпасів і на військові бази глибоко в межах незаконно окупованих Росією територій", - зауважив високий представник ЄС.

Він додав, що ці атаки надали безсумнівний символічний і психологічний вплив на російські сили вторгнення і одночасно сприяли зміцненню моралі українців.

"Баланс сил на місцях, схоже, змінюється. Українці, як ніколи раніше, рішуче налаштовані повернути свою національну територію в повному обсязі, як Президент Зеленський заявив вчора на Кримському форумі (Кримська платформа – ред.) тому ми повинні бути чіткими: Україна заслуговує продовження нашої допомоги, щоб зробити саме це. У ці дні важливо пам'ятати, що російська агресія проти України почалася не 24 лютого, а з дати протиправної анексії Кримського півострова", - підкреслив Боррель.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Пізніше стало відомо про те, що Сейм Литви прийняв резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії скоїли масові військові злочини в Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

Читайте також