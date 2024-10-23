Ядерна зброя чи НАТО для України: генерал СБУ назвав головну проблему Заходу

Західний світ чекає, поки у Росії відбудуться якісь події, зазначив Віктор Ягун.

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Захід не готовий запросити Україну до НАТО, інакше її треба буде захищати - Ягун / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

Ключові тези експерта:

Захід не готовий запросити Україну до НАТО

Західний світ чекає, поки в Росії щось трапиться

Навіть запрошення до НАТО - це вже парасолька Альянсу

Західний світ не готовий навіть зробити пропозицію Україні про вступ до НАТО, оскільки такий крок зобов'яже Альянс захищати країну. Там чекають, що в країні-агресорі Росії щось станеться саме по собі, і не розуміють, коли йдеться про самовизначення народів, які зараз живуть у РФ. Про це заявив колишній заступник керівника СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Захід не налаштований на запрошення України до Альянсу.

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"Захід не хоче запрошувати Україну в НАТО. Навіть запрошувати! Причина проста: запрошення зобов'яже Альянс захищати Україну. Іншими словами, запрошена країна фактично опиняється під парасолькою НАТО", - зазначив Ягун.

За його словами, західний світ чекає якихось подій у Росії і не розуміє, про що йдеться, коли йде мова щодо самовизначення народів, які зараз живуть у РФ.

"На Заході просто чекають, коли в Росії щось станеться. Там сподіваються, що Росія знову буде такою, якою вона була до 2000-х років, до Путіна або з молодим Путіним. До речі, коли ми починаємо просувати ідею підтримки малих народів Російської Федерації, які мають право на самовизначення, на Заході взагалі не розуміють, про яке самовизначення йдеться, хто вони такі ці народи", - наголосив Віктор Ягун.

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План перемоги України у війні з РФ був представлений президентом Володимиром Зеленським 16 жовтня під час його виступу в Раді.

Перший пункт - запрошення Києва до НАТО. Такий хід має стати фундаментальним кроком до миру, який призведе до геополітичної поразки Путіна.

Які країни і коли вступили до НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

США будуть готові запросити Україну до НАТО, написали журналісти Le Monde. Згідно з даними їхнього джерела, якщо на виборах президента Штатів переможе Камала Гарріс, робота над цим питанням розпочнеться ще за адміністрації Байдена.

Зеленський відкинув так званий план "НАТО в обмін на території". Президент наголосив, що Україна вступить до Альянсу в межах міжнародно визнаних кордонів.

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