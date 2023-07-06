"Я чекав команду": військовий пояснив, чому не змогли підірвати мости в ніч вторгнення РФ

Військовий каже, що чекав команди підірвати міст, але зв'язку вже не було.

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Чому не підірвали Чонгарський міст / Колаж Главред, фото скріншот з відео, соцмережі

У момент масштабного вторгнення військ РФ в Україну мости, що з'єднують тимчасово окупований Крим з материковою Україною, так і не були підірвані.

Серед них був чонгарський міст, хоча він і був замінований. Головним свідком є 48-річний старший сержант Іван Сестриватовський. Він ніс службу на кордоні з Кримом і в ніч на 24 лютого повинен був підірвати мости, передає Українська правда.

Чому Чонгарський міст не підірвали в ніч на 24 лютого

У квітні цього року Іван Сестриватовський повернувся з російського полону. В інтерв'ю журналістам УП Сестриватовський розповів, що Чонгар був замінований ще з 2014 року. Якось адмінкордону з Кримом до повномасштабного вторгнення особливо не готували. Сапери обслуговували заміновані мости і перевіряли вибухівку.

Сестриватовський нагадує, що повномасштабне вторгнення з Криму почалося мінометним обстрілом. Тоді він з побратимами вже приготував все для підриву мостів. Наказ про підрив повинен був віддати командир позиції, а йому повинно було наказати вище керівництво.

До підриву мостів на Чонгарі все було підготовлено

Військовий каже, що чекав команди, але зв'язку вже не було. На позиціях рвалися міни, звук по рації розпізнати було неможливо. Рішення про підрив моста старший сержант приймав самостійно. Він не знав, чи отримав командир команду зверху підривати мости на Чонгар.

"Я намагався здійснити підрив, але вибуху не сталося. Я не сапер, але варіанти два: або була підірвана якась диверсійна група, або дроти були пошкоджені мінометами. У мене два таких варіанти. Інших немає", - пояснив військовий.

Сестриватовський зазначив, що зробив щонайменше три спроби підриву, перевірив провід і наявність очевидних помилок, але вибуху все одно не сталося. Після цього військовослужбовець відійшов з підривної позиції на цивільному автомобілі з двома строковиками.

Як прикордонники потрапили в полон

Під час відходу Іван отримав поранення, під мінометним обстрілом машину знесло з дороги. Він намагався самостійно побудувати маршрут для відходу в позиції свого підрозділу. До них приєдналися ще три прикордонники, які не встигли відійти. О 16 годині 24 лютого росіяни оточили військовослужбовців і взяли їх у полон.

Військовий розповів, що до того, як потрапив у полон, телефонував командиру, доповідав про розташування та чисельність колон росіян.

"Зі свого боку, я зробив все можливе", — каже військовий.

Полонених спочатку доставили до Криму. Там умови утримання були нормальними, але після транспортування в Росію почалося справжнє пекло. Військовий згадує, що були регулярні "допити з пристрастями", а також тортури.

До війни готувалися довго

Що стосується подій на Чонгарі, слідство з Іваном на зв'язок не виходило. Іван вважає, що підрив мостів зупинив би не на довгий рух ворожих колон, але вони готувалися до цієї війни, тому облаштування понтонних переправ зайняло б лічені години.

Дивіться відео, що розповів військовий про початок вторгнення військ РФ:

Удар по Чонгарському мосту

Нагадаємо, що 22 червня відбулися вибухи на Чонгарському мосту в окупований Крим. У росЗМІ повідомляли, що кілька мостів на кордоні Криму і Херсонської області пошкоджені в результаті обстрілу. На мосту пошкоджено не тільки дорожнє покриття, а й силові конструкції.

В Україні відповіли на удари по Чонгарському мосту. Гуменюк додала, що українські військові продовжують працювати. Українські захисники в першу чергу намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

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