"Я впевнений, що Україна може перемогти": генсек НАТО дав позитивний прогноз щодо війни

Столтенберг висловив впевненість у тому, що Україна може перемогти країну-агресорку Росію в цій війні, й назвав умови.

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Генсек НАТО дав позитивний прогноз щодо війни/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив впевненість, що Харків витримає російський літній наступ, а Україна має шанс на перемогу у війні проти країни-агресорки Росії.

За словами Столтенберга, наразі видно, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву. Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що зустріч з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбулася 30-31 травня у Празі, додала йому більшої впевненості у тому, що союзники по Альянсу готові надати підтримку Україні, щоб вона перемогла і зупинила російських загарбників.

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Столтенберг зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані, але РФ не змогла здійснити якийсь великий прорив на фронті.

"Але те, що ми бачили наразі, полягає в тому, що Росія не змогла зробити жодного великого прориву. Її сили досягли незначних територіальних здобутків, але заплатили дуже високу ціну. А зараз зброя та боєприпаси надходять від союзників по НАТО. Тому я впевнений, що Україна абсолютно може перемогти", – сказав генсек НАТО.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ заявили про важку ситуацію на фронті. На фронті тривають спроби Росії атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках.

Також раніше аналітики сказали, яку площу України вдалося захопити РФ від початку 2024 року. При цьому в РФ сильно переоцінюють просування російської окупаційної армії в Україні з початку року і кажуть про захоплення нібито більшої площі.

Нагадаємо, раніше військовий експерт сказав, скільки ще триватиме війна. За його словами, вона може тривати "до інфаркту Путіна чи знесилення РФ". Але варто зважати на те, що в України також можуть закінчитися сили, адже в РФ мобілізаційний потенціал в 7 разів вищий, каже ізраїльський військовий експерт.

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