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До інфаркту Путіна чи знесилення РФ: військовий експерт сказав, скільки ще триватиме війна

Альона Вороніна
1 червня 2024, 04:10
178
Але варто зважати на те, що в України також можуть закінчитися сили, адже в РФ мобілізаційний потенціал в 7 разів вищий, каже ізраїльський військовий експерт.
Украинские военные, Сергей Ауслендер
Ізраїльський військовий експерт сказав, скільки ще триватиме війна/ колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скрін

Країна-агресорка Росія може вести війну в такому режимі, як зараз, ще дуже довго, упродовж років. Військової техніки, за деякими оцінками, російським окупантам вистачить на 1,5-2 роки.

А от людей в РФ не будуть жалкувати і берегти. Таку думку висловив журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер в інтерв'ю Главреду.

"Росія в такому режимі може вести війну ще дуже довго, буквально роками. Збирати людей, військову техніку, проводити наступи. Видихатися, зупинятися, знову назбирати людей і наступати. За різними оцінками, запасів військової техніки у росіян вистачить ще на півтора-два роки війни. Людей там до біса, дівати їх нікуди, а берегти їх все одно не звикли", – сказав військовий експерт.

За його словами, війна може тривати довго. Але деякі події можуть її зупинити. Наприклад, якщо у російського диктатора Володимира Путіна різко погіршиться стан здоров’я, або якщо в Росії закінчаться сили.

"Тому війна може досить-таки довго тривати. Доки не станеться якась подія – наприклад, інфаркт або інсульт у одного відомого персонажа. Або поки в росіян остаточно не закінчаться сили. Але сили можуть закінчитися і у вас. Мобілізаційний потенціал вашого противника щонайменше в 7 разів вищий. Змінити поточну ситуацію може і гейм-ченджер у вигляді якоїсь зброї, але поки що незрозуміло, який це має бути вид озброєнь", – зазначив Ауслендер.

Він також навів приклад інших війн у світі й того, яким чином вони вирішувалися.

"Тут можна згадати і про інші війни. Ірано-іракська війна тривала вісім років. Спочатку були просування іракців, потім іранці їх відкинули. Лінія зіткнення стабілізувалася і декілька років стояла на одному місці, поки обидві сторони не дійшли висновку про тупикове становище. Сторони втрачали людей і військову техніку, але жодного успіху у війні жодна з них не досягала. У підсумку вони прийшли до своїх домовленостей. Інший приклад – Корейська війна, яка останній рік проходила по 38 паралелі з відносно стабільним фронтом", – зазначив ізраїльський військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів про цілі наступу РФ на півночі Харківської області:

Хто такий Сергій Ауслендер

Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках.

Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

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Також раніше повідомилося, що Захід дозволяє Путіну вигравати у війні – експерт вказав на головну помилку союзників. РФ досі може виробляти величезну кількість снарядів і відправляти їх на фронт в Україну.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін різко розкритикував "червоні лінії" для ударів по РФ. Росія прагне повністю знищити Україну, тому ЗСУ повинні бити по всіх об'єктах окупантів, наголосив Жорін.

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війна в Україні Володимир Путін Сергій Ауслендер
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