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"Я тепер на рідній землі": перші емоційні дзвінки військових після поверннення з полону

Руслана Заклінська
14 вересня 2024, 18:45
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З'явилися зворушливі кадри з перших годин після обміну, де видно емоції радості визволених військових.
'Я тепер на рідній землі': перші емоційні дзвінки військових після поверннення з полону
Зворушливі відео з перших годин після обміну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Дмитро Лубінець

У суботу, 14 вересня, Україна провела 57-й обмін полоненими з Росією. Додому повернулися 103 захисники: 82 рядових і сержантів, а також 21 офіцер.

Після обміну у Мережі з'явилися унікальні кадри, на яких видно емоції українських бійців одразу після повернення додому з російського полону. На відео захисники щасливо обіймаються, плачуть від радості та висловлюють вдячність усім, хто допоміг у цьому процесі.

Перші дзвінки рідним

Більшість з військових одразу ж зателефонували своїм матерям і рідним, щоб почути їхні голоси і сказати "я вдома".

відео дня

"Привіт, мамусю! Міша, здоров.. Я такий радий почути ваші голоси...Не хвилюйтеся, я тепер в Україні, на рідній землі", - сказав один з захисників у розмові з рідними.

Інший український воїн з усмішкою на обличчі розповів мамі радісну новину про своє повернення та завпевнив: "Побачимося скоро, мамо! Я вас всіх люблю". Ще один захисник України, тримаючи телефон, зачитав вірш своїй матері, яка чекала на нього з полону та вірила, що він повернеться додому.

"Моя мила мама, ти мене чекала. Сльози гіркі проливала та ночей не спала. Було боляче на серці, тяжко на душі. Сльози гіркі проливала, як весні дощів. Я в полоні, у неволі, на чужій землі. Згадував про повернення, рахуючи всі дні. Думав я про тебе, згадував слова. Про все, що ти казала, як ти була права. Москалі на рідні наші землі посягнули, стали ворогом, навіки там заснули. Я в жорстокій цій війні пройшов смертельну битву. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитви. Мамо, як багато довелось тобі стерпіти... Я благаю, не журись! Ти маєш знов радіти! Я живий та щиро вдячний за твою любов, за моє дитинство, за українську кров. Мамочка, я скоро вернусь домой", - продекламував він зі сльозами на очах.

Дивіться відео перших розмов українських захисників, що повернулися додому:

Росіяни не давали доступ до інформації українським оборонція, тому про ситуацію на фронті воїни дізналися лише після повернення в Україну. Вони емоційно відреагували на те, що Сили оборони проводять операцію у Курській області. Також захисники оплесками відзначили те, що ЗСУ взяли під контроль частину території РФ.

Дивіться кадри, де звільнені українські захисники тільки повернулися на рідну землю:

Захисники, які повернулися в рамках сьогоднішнього обміну полоненими, воювали на різних фронтах - це Київщина, Маріуполь та "Азовсталь". Серед звільнених є 23 воїни бригади "Азов", які перебували в російському полоні понад два роки. Більшість з них потребують серйозної реабілітації через погіршення стану здоров'я.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців", - повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Обмін полоненими 14 вересня - що відомо

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, 103 українських воїнів вдалося повернути з російського полону. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених є військові ЗСУ, націгвардійці, прикордонники і поліцейські.

Також додому повернулися також 23 воїни бригади "Азов, які перебували в полоні понад два роки. Обмін став можливим завдяки роботі Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який діяв за рішенням Координаційного штабу з поводження з військовополоненими.

Як повідомляв Главред, 13 вересня в Україну повернулися 49 українців і українок. В рамках обміну 15 бійців бригади "Азов", які провели більше двох років у полоні, повернулися додому.

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військовополонені полонені звільнення обмін полоненими війна Росії та України
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