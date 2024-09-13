"Я вже в Україні": захисники, що повернулися з полону, вперше зателефонували рідним

Українські захисники не стримували емоцій, повернувшись на рідну землю та побачивши синьо-жовті прапори.

https://glavred.net/ukraine/ya-uzhe-v-ukraine-zashchitniki-vernuvshiesya-iz-plena-vpervye-pozvonili-rodnym-10596803.html Посилання скопійоване

Військові вперше за довгі місяці змогли почути голос рідних / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скріншот з відео

У п'ятницю, 13 вересня, 49 українських військовополонених вдалося повернути на рідну землю в рамках нового обміну. Після 2 років у ворожих в'язницях їм вдалося вперше поговорити з рідними, близькими та поділитися емоціями з журналістами.

Відповідні кадри опублікували у Мережі. Одній з жінок вдалося поговорити з мамою та дітьми. Вона зі сльозами на очах розповіла, що наразі вже все добро і незабаром вона повернеться до рідних.

Ще один захисник, якого вдалося повернути додому, Міхєєв Анатолій, офіцер полку "Азов" розповів, що про обмін він із побратимами здогадався лише за декілька годин до прибуття в Україну.

відео дня

"Зрозуміли ми, що їдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас етапували, ми не знали куди їдемо. Весь час провідники нам казали, що нас просто етапують, але ми не знали - на обмін, чи ні. Десь приблизно 3 години тому ми заходимо в автобуси і розуміємо, що їдемо на свою землю. Тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, вже зрозуміли, що це 100 відсотків до України", - повідомив він.

Серед захисниць, які повернулися додому, була і військова, яку зустріла знайома із шевроном "Азову". Вона підтвердила, що перебувати у ворожому полоні дуже складно, але українські військові тримаються з усіх сил, вірять і чекають на повернення.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео перших розмов українських захисників, що повернулися додому:

56-й обмін військовополонених 56-й обмін військовополонених - відбувся 13 вересня 2024 року. Україні вдалося повернути 49 українців і українок. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі".

Обмін військовополоненими України з Росією

Нагадаємо, попередній обмін військовоплоненими вдалося провести 24 серпня, на День Незалежності. Тоді додому повернулися 115 українців, зокрема воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Дмитро Лубінець раніше говорив, що після того, як українські війська активно почали просуватися у Курській області, російська сторона ініціювала переговори щодо обміну військовополоненими.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов говорив, що під час засідання Ставки Стратегії щодо повернення українців з полону було повідомлено, що в першу чергу будуть повертати бійців з "Азовсталі", а також воїнів, які мають поранення і хворіють.

Інші новини, що можуть вас зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред