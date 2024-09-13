Ще 49 українців повернулись додому: серед них – захисники 'Азовсталі'

Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців.

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Новий обмін полоненими / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

В п’ятницю, 13 вересня, в Україну повернулись 49 українців і українок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо. 49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", - написав президент.

Він також подякував команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі.

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"Окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - наголосив Зеленський.

В той же час, Дмитро Лубінець повідомив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених.

За його словами, стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

"На місці обміну в обовʼязковому порядку перебувають працівники Офісу Омбудсмана. Вони фіксують, у якому стані повертаються наші воїни додому. А також – інформують повернутих українців про те, які вони мають права. Зокрема, право на належний медичний огляд, реабілітацію, відновлення документів. Захист прав військовополонених – один із напрямків нашої роботи", - додав він.

Українці повернулись додому - відео:

Додамо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що сьогодні на українську землю завдяки колосальній роботі вдалося повернути додому 21 захисника та захисниць системи МВС.

"Серед них — 15 військовослужбовців Національної гвардії, з них 11 жінок. Також на рідну землю повернулися 4 офіцери Державної прикордонної служби та 2 офіцери Національної поліції, бійці КОРДу з Донецької області. Усі вони - оборонці Маріуполя та Азовсталі", - написав він.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Обмін військовополоненими - що відомо

Нагадаємо, Україна та Росія провели 24 серпня, на День Незалежності, масштабний обмін полоненим - 115 та 115 осіб. Тоді додому повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

Дмитро Лубінець раніше говорив, що після того, як українські війська активно почали просуватися у Курській області, російська сторона ініціювала переговори щодо обміну військовополоненими.

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов говорив, що під час засідання Ставки Стратегії щодо повернення українців з полону було повідомлено, що в першу чергу будуть повертати бійців з "Азовсталі", а також воїнів, які мають поранення і хворіють.

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