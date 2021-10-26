"Я такого ще не бачив": лікар про нову мутацію "Дельти", який потрапив до України з Британії

Новий різновид коронавірусу поширюється шаленими темпами / УНІАН

Мутований штам коронавірусу "Дельта" вже потрапив на територію України. Цей варіант вірусу поширюється швидше всіх попередніх і ще більш заразний.

Як розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у коментарі "ТСН", цей різновид коронавірусу поширюється шаленими темпами, а уникнути інфікування ним буде вкрай складно.

читайте такожШтам Дельта: три основні особливості перебігу хвороби"Те, що я бачу по пацієнтах, то я такого ще не бачив, — це настільки все стрімко в сенсі поширення (вірусу — ред.) і настільки чітко це інфікує людину, що тут без коментарів. Тобто якщо раніше ще були шанси, що хтось не заразився, то зараз практично майже всі заражаються ",- поділився медик.

За словами Жиравецького, новий мутований штам коронавірусу, зафіксований на території Великобританії, застав зненацька наших медиків і владу, адже поширюється надзвичайно стрімкими темпами.

Нова мутація дельти вже в Україні

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії. Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

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"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Більше того, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данилов.

Варто зазначити, що станом на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Померли 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від коронавірусної інфекції.