Нова мутація Дельти вже в Україні - Данілов

Олексій Данилов розповів про новий варіант коронавірусу / УНІАН

Новий варіант штаму коронавірусу Дельта вже потрапив на територію України - наші вчені завершили дослідження мутації коронавірусу, який вперше виявили в Британії, заявив секретар РНБО Олексій Данілов В ефірі Свобода слова на ICTV

"У п'ятницю наші вчені закінчили дослідження. Ми маємо підтвердження, що мутація дельти, яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни", - повідомив Данилов.

Він зазначив, що Україна заходить у пік захворюваності, найближчі два тижні "будуть складними".

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"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша Західна Україна. Більше того, він залазить (новий штам - ред.) до Києва", - заявив Данилов.

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Згідно з даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні діагностовано у 20 971 людини. Вірус виявили у 1533 дітей і 237 медичних працівників.

За минулі 24 години з діагнозом коронавірус госпіталізовано 5 924 особи. Загинули 386 осіб. Одужала 6 081 особа.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності COVID - 19 в країні в кінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.