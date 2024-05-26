'Я сказав йому в Швейцарії': Байден зробив нову різку заяву про Путіна

Президент США Джо Байден зазначив, що вторгнення Росії до Україним лише укріпило позиції НАТО в Європі та призведо до вступу до Альянсу нових країн.

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Байден розкрив деталі переговорів з Путіним в Швейцарії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

США будуть продовжувати надавати тверду підтримку Україні, яка веде боротьбу за власну свободу проти "жорстокого тирана" Володимира Путіна та Росії. Про це під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті, що у штаті Нью-Йорк, заявив президент Джо Байден, повідомляє "Голос Америки".

Байден також підкреслив важливу роль американських військових у підтримці України та інших партнерів, але зауважив, що американські війська не будуть участь у бойових діях на території України.

"Немає американських солдатів, які би воювали в Україні. І я налаштований це так і залишити. Але ми міцно стоїмо з Україною і будемо стояти проучу з ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну і ми її не покинемо", – сказав Байден. відео дня

Він також зазначив, що підтримка від американських військових включає не лише постачання зброї, але й навчання українських військових. Вони навчають їх користуватися передовими системами озброєння, такими як HIMARS, Patriot та танки Abrams.

Додатково, вони діляться досвідом тактичної медичної допомоги пораненим разом з українськими медиками та хірургами, підкреслив Байден.

У своїй промові Байден згадав, що попереджав російського президента Володимира Путіна, який вважав, що НАТО розпадеться "відразу після того, як я склав присягу".

"Я сказав йому в Швейцарії: "Ви хочете "фінляндизації" України. Ви отримаєте "НАТОізацію"Європи", – пригадав Байден, як після вторгнення Росії в Україну альянс НАТО став "сильнішим, ніж будь-коли", коли до нього вступили такі країни, як Швеція та Фінляндія.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Допомога США для України - поставки озброєння до України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Харківському напрямку може раптово змінитися, і єдиним рішенням, яке можуть прийняти Сполучені Штати Америки, є дозвіл українській армії використовувати американську зброю для ударів по території Росії, заявив аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос, інформує The Wall Street Journal.

Міністерство оборони США повідомило про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів.

Перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, США. Кількість пілотів і точна дата випуску не розголошується з міркувань безпеки, повідомила представниця Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніган.

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