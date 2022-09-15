"Я просто знімала": в Одесі пасажири маршрутки затримали любительку "русского мира"

Одеська маршрутка / скріншот

В Одесі в одній з маршруток пасажири затримали жінку, яка фіксувала військові об'єкти на телефон.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналах. Повідомляється, що пасажири викликали поліцію.

У транспорті жінка свою провину заперечувала, але її все одно доставили у відділення поліції.

Видео дня

Правоохоронці знайшли в телефоні жінки листування з російським куратором.

Заборона на зйомку військової техніки в Україні

Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ додатково повідомило про заборону вести зйомки як військової техніки, так і об'єктів інфраструктури.

Крім того, заборонено знімати дороги загального користування, блокпости і укріплення, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. У цьому контексті водіям також заборонено користуватися відеореєстраторами.

Передбачається покарання у вигляді:

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України;

позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачено за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості.

Читайте також: