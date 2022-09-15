"Я просто знімала": в Одесі пасажири маршрутки затримали любительку "русского мира"

Пильні жителі Одеси затримали підозрілу жінку, яка знімала на телефон об'єкти військової інфраструктури.
В Одесі в одній з маршруток пасажири затримали жінку, яка фіксувала військові об'єкти на телефон.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналах. Повідомляється, що пасажири викликали поліцію.
У транспорті жінка свою провину заперечувала, але її все одно доставили у відділення поліції.
Правоохоронці знайшли в телефоні жінки листування з російським куратором.
Заборона на зйомку військової техніки в Україні
Після масштабного вторгнення військ РФ в Україну Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ додатково повідомило про заборону вести зйомки як військової техніки, так і об'єктів інфраструктури.
Крім того, заборонено знімати дороги загального користування, блокпости і укріплення, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. У цьому контексті водіям також заборонено користуватися відеореєстраторами.
Передбачається покарання у вигляді:
- позбавлення волі на строк від 3 до 5 років за поширення інформації про направлення або переміщення зброї, озброєння та боєприпасів територією України;
- позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачено за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості.
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