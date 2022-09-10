Мінус 400 окупантів і 100 одиниць техніки: ЗСУ влаштували потужну "бавовну" в окупованій Кремінній

Очільник Луганщини анонсував для путінських загарбників черговий "урожай бавовни" / Фото УНІАН

У тимчасово окупованому місті Кремінна Луганській області Збройні Сили України завдали ударів по місцях скупчення ворожих військ. В результаті російська окупаційна армія втратила близько 400 осіб, а також приблизно 100 одиниць військової техніки. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами глави ОВА, вибухи в Кремінній сталися одразу на декількох базах російських окупантів. Зокрема, мова йде про командні пункти і казарми, де знаходилося багато особового складу, передає Фабрика Новин.

"Сталася "бавовна" в різних місцях в Кремінній, саме там, де були бази російських військових. Це і командні пункти, і казарми, де були військовослужбовці, і бази, де проводився ремонт або обслуговування техніки. Також там було скупчення техніки для перекидання на якісь інші напрямки",-сказав Гайдай.

Видео дня

При цьому очільник Луганщини анонсував для путінських загарбників черговий "урожай бавовни".

"В результаті всієї "бавовни", яка сталася в різних частинах Кремінної, росіяни втратили до 400 чоловік особового складу і близько 100 одиниць важкої техніки. Варто очікувати новий урожай "бавовнятка", якого ми вже всією Україною полюбили. Чекаємо нової інформації, де він побував і з якими наслідками для російської армії", – зазначив глава ОВА.

Як повідомляв Главред, за 5-7 вересня бійці ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів США. Про це повідомляють у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Йдеться про засоби повітряного нападу ‒ крилаті ракети, літаки і вертольоти.

Нагадаємо, українська авіація та артилерія за добу 9 вересня завдавала потужних ударів по ворогу на півдні. ЗСУ знищили склад боєприпасів і поромну переправу окупантів.

Інші новини: