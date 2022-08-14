Переміщують ешелони техніки і ракети: у Білорусі помітили серйозну військову активність

У Білорусі помітили серйозну військову активність / ua.depositphotos.com

У Білорусі зафіксували серйозну військову активність. Окупанти переміщують МАЗи з солдатами, ешелони військової техніки і ракети. Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Повідомляється, що ворог переміщував техніку протягом 13 серпня.

У Вітебську вдалося помітити два МАЗи з білоруськими солдатами, а в Мінську було чутно автоматну чергу біля військової частини 3214.

Вже вдень по трасі М1 їхали 5 тентових МАЗи, 6 тентових Урала, УАЗ 2203, водовоз з польовою кухнею і 7 Уралів (Кунг). Ця техніка рухалася в напрямку Борисова Мінської області.

На залізничній станції Орша-Центральна помітили ешелон з 20 одиниць білоруської техніки - Кунги, МАЗи, Урали, радіолокаційна система, командні пункти, бензовози.

По трасі Мікашевичі-Лунинець їхала колона білоруських БТР, а в Бресті помітили 7 автобусів з солдатами. А ось на трасі М5 поблизу Гомеля вже були помічені два російських трала зі знаком "V". Вони перевозили 4 ракети для зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400.

У Борисові Мінської області ремонтний завод покинув ешелон з понад 7 багатоцільових транспортерів, 3 броньованих розвідувально-дозорних машин. А на трасі Ельск - Мозир помітили колону з Мазів, Кунги і польової кухні.

Можна припустити, що переміщення техніки пов'язане з анонсованими раніше навчаннями. Однак не можна виключати, що таким чином РФ і Білорусь готуються до вторгнення в Україну.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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