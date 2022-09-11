ЗСУ "прожарили" окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

ЗСУ "прожарили" окупантів на півдні України/ Колаж ОК Південь, УНІАН

Українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

В ОК "Південь" повідомили про успіхи наших військових за минулу добу. Їм вдалося виконати 350 вогневих завдань, а також нанести 10 авіаатак.

Втрати ворога склали:

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80 окупантів,

8 танків,

17 одиниць автомобільної та броньованої техніки,

1 гаубиця "Мста-Б",

1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

Крім того, захисники України знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.

Також поромна переправа в районі Нової Каховки була критично вражена без можливості подальшого використання.

Раніше повідомлялося, що в соціальних мережах з'явився відеоролик, в якому українські військовослужбовці заїхали в село Олександрівка (Херсонська область) ‒ населений пункт, раніше окупований російськими агресорами. Місцеві жителі радісно зустрічали бійців-визволителів з кавунами.

Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

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