ЗСУ "прожарили" окупантів на півдні України: десятки "двохсотих" і знищена техніка

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про успіхи ЗСУ за минулу добу.
Українські військові знищили 80 росіян, 3 склади ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.
В ОК "Південь" повідомили про успіхи наших військових за минулу добу. Їм вдалося виконати 350 вогневих завдань, а також нанести 10 авіаатак.
Втрати ворога склали:
- 80 окупантів,
- 8 танків,
- 17 одиниць автомобільної та броньованої техніки,
- 1 гаубиця "Мста-Б",
- 1 безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".
Крім того, захисники України знищили 3 склади боєприпасів в Миколаївському, Херсонському і Бериславському районах.
Також поромна переправа в районі Нової Каховки була критично вражена без можливості подальшого використання.
Раніше повідомлялося, що в соціальних мережах з'явився відеоролик, в якому українські військовослужбовці заїхали в село Олександрівка (Херсонська область) ‒ населений пункт, раніше окупований російськими агресорами. Місцеві жителі радісно зустрічали бійців-визволителів з кавунами.
Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.
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