"Все дуже примітивно": Подоляк розкрив три сценарії "мирного плану" Путіна

Нинішня Росія не здатна домовлятися, тому світ не повинен дати себе обдурити.

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Михайло Подоляк пояснив, навіщо Путін хоче переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що господар Кремля Володимир Путін не прагне до переговорів у класичному розумінні, тому світ не повинен реагувати на подібні заяви з Москви.

Подоляк вважає, що нинішня Росія не здатна домовлятися, тому світ не повинен дати себе обдурити.

Радник глави ОП уточнив, що Путін говорить не про переговори, а виключно про один з трьох сценаріїв:

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натиснути на Україну, змусити її капітулювати й заморозити конфлікт до наступного етапу;

домогтися оперативної паузи, щоб переозброїтися та продовжити здійснювати військові злочини;

уникнути програшу Росії й трансформаційної революції, щоб "не втратити обличчя".

"Все це дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз - живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективного Путіна", - написав Подоляк у Twitter.

Переговори Росії та України

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль не готовий до серйозних мирних переговорів, а сам російський диктатор Володимир Путін готовий вести війну багато років.

Мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, тому що саме Кремль не хоче їх. Про це заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Також він розповів, що могло б змінити позицію Росії щодо переговорів з Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією поки недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє". При цьому, за його словами, якщо президент Росії Володимир Путін проявить інтерес, то українці приєднаються.

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