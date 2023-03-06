"Я втратив свою красуню": окупанти вбили молоду захисницю України

Чоловік загиблої героїні Володимир Фесенко опублікував у соцмережах зворушливе фото.

Загибла Військова / Фейсбук її чоловіка

На фронті загинула військова Тетяна Фесенко з позивним "Мурка". Вона служила разом зі своїм чоловіком Володимиром. Без матері залишилася їхня спільна дочка.

Про загибель захисниці України повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Юлія Кухова.

"Біль нестерпний. Вічна пам'ять, Танюшечка... Моя Мурка. Вічна пам'ять. Не пробачу і не забуду", – написала вона.

відео дня

Загибла Військова / facebook.com/julia.kuhova

Чоловік загиблої героїні Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook опублікував фото з дружиною, зроблене в день їхнього весілля.

"Сьогодні я втратив свою красуню, найкращу в світі дружину і матір нашої дочки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене і нашу дочку і завжди буде поруч В наших сердечках. Я обов'язково зустрінуся з тобою, моя улюблена Мурочка", – написав військовий.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині відбувся похорон 41-річного військового Сергія Гончарука, який загинув 19 січня біля села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Сергій виконував бойове завдання, коли потрапив під мінометний вогонь. У його рідному селищі залишилися мати, вітчим і дружина, на якій він одружився за три місяці до загибелі.

Нагадаємо, на Луганщині загинув 20-річний нацгвардієць Богдан Ваків з Прикарпаття, який повернувся на фронт після важкого поранення. Богдан Ваків родом із села раків Брошнів-Осадської громади, а захищати Україну від російських окупантів він пішов добровольцем.

Вам може бути цікаво: