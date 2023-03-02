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За день до ДТП чоловік-військовий повернувся після поранення: під колесами Tesla загинула відома волонтерка

2 березня 2023, 10:12
Юлія та Руслан Губіляк пішли в магазин за покупками - там їх збив автомобіль Tesla, водійка якого під час паркування не впоралася з керуванням.
Юлія Піотровська-Губиляк, ДТП, Коломия
Юлія Піотровська-Губіляк загинула в ДТП / Фото fakty.ua

У місті Коломия Івано-Франківської області 24 лютого сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Tesla на смерть збила 38-річну волонтерку Юлію Піотровську-Губіляк та її чоловіка-військового Руслана Губіляка. Зараз чоловік у важкому стані. У пари двоє дітей - хлопчик і дівчинка.

Аварія сталася 24 лютого близько 21:30 біля підвального приміщення магазину. 45-річна водійка невдало паркувалася - в процесі вона збила двох пішоходів. Люди йшли тротуаром, в момент коли автомобіль наїхав на них. Відомо, що водій Tesla на момент ДТП була тверезою, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

ДТП, Коломия
Водійка Tesla не впоралася з керуванням та переїхала пішоходів / Фото Нацполіції

Як розповів засновник волонтерського центру "Локомотив" Ігор Костюк, Руслан Губіляк був важко поранений на фронті. Після лікування він приїхав на реабілітацію.

відео дня

"Він приїхав за день до трагедії. Того дня вони з Юлею пішли разом за покупками... Ми, як і всі, бачили повідомлення про те, що Tesla збила двох людей, і одна людина загинула, але навіть подумати не могли, що це була наша Юля, поки не подзвонила її сестра", - розповів Костюк виданню Факти.

Коли приїхала швидка, 38-річна Юлія ще була жива, але врятувати її медикам не вдалося.

"Залишається лише молитися, щоб чоловік Юлі Руслан вижив. Поки він в дуже важкому стані, лікарі не дають ніяких прогнозів", — додав Костюк.

51-річний Руслан отримав важкі травми та знаходиться в лікарні. Троюрідна сестра Юлії Ірина Ярмоленко розповіла, що чоловік отримав перелом тазу, його вже прооперували.

Юлія Піотровська-Губіляк з перших днів повномасштабної війни Росії проти України була волонтером. Вона працювала в аптеці та приносила медикаменти, допомагала військовим та переселенцям. Чоловік Юлії Руслан пішов на фронт.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

У боротьбі за свободу і незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут.

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