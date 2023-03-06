Рятувала життя до останнього подиху: загинула бойовий медик 93-ї бригади "Холодний Яр"

Яна дуже багато допомогла захисникам України і робила все для перемоги над Росією.

Яна Рихлицька / facebook.com/yana.rykhlitskaya

Під час евакуації поранених українських військовослужбовців під Бахмутом загинула бойовий медик 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихлицька.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вона активно займалася волонтерством, а через кілька місяців пішла служити парамедиком.

"Без тебе не відбувалося б наших волонтерських чудес, ти найкраща була у всьому. В результаті віддала найдорожче. Шкода тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося, саме через таких, як ти", – пишуть друзі загиблої в соцмережах.

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До війни проти Росії бойовий медик працювала в IT-компанії, а коли почалася повномасштабна агресія Яна Рихлицька стала волонтером. Уже в травні 2022 року вона прийняла рішення піти служити в ЗСУ.

Яна Рихлицька / facebook.com/yana.rykhlitskaya

Військовослужбовці говорять, що Яна дуже багато допомогла захисникам України і робила все для перемоги над РФ.

"Вона залишила все і допомагала військовим, ризикуючи своїм життям. Заради таких людей, якою була Яра, і стоять наші воїни", – написав військовий.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині відбувся похорон 41-річного військового Сергія Гончарука, який загинув 19 січня біля села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Сергій виконував бойове завдання, коли потрапив під мінометний вогонь. У його рідному селищі залишилися мати, вітчим і дружина, на якій він одружився за три місяці до загибелі.

Нагадаємо, на Луганщині загинув 20-річний нацгвардієць Богдан Ваків з Прикарпаття, який повернувся на фронт після важкого поранення. Богдан Ваків родом із села раків Брошнів-Осадської громади, а захищати Україну від російських окупантів він пішов добровольцем.

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