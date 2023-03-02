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У боях за Україну загинув один з прийомних синів знаменитої багатодітної сім'ї з Львівщини

2 березня 2023, 11:42
У подружжя Проциків було двоє рідних дітей, але пара взяла на виховання ще 11. Дитячий будинок сімейного типу називається символічно - "Джерело життя".
Богдан Рильник
Богдан Рильник загинув у боях за Україну / facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua

У боях за Україну загинув захисник Богдан Рильник. У героя залишилися велика родина, дружина і діти.

Богдан був одним із прийомних синів знаменитої родини Ірини та Михайла Проциків із села Жовтанці Львівської області.

У Жовтанській територіальній громаді висловили співчуття рідним.

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"Жовтанська сільська рада висловлює щирі співчуття батькам Ірині та Михайлу Процикам, дружині та всій великій родині. Поділяємо з вами біль втрати Героя!"- йдеться у повідомленні в Facebook.

Богдан Рильник
Богдан Рильник / Фото facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua
У боях за Україну загинув один з прийомних синів знаменитої багатодітної сім'ї з Львівщини
Дітей подружжя Процик виховували за принципами Біблії / facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua
У боях за Україну загинув один з прийомних синів знаменитої багатодітної сім'ї з Львівщини
Богдан Рильник з родиною / Фото facebook.com/zhovtanetska.gromada.org.ua

У подружжя Проциків було двоє рідних дітей, але пара взяла на виховання ще 11. Дитячий будинок сімейного типу називається символічно - "Джерело життя". Дітей там виховують за принципами Біблії. Прийомний син Богдан також виховувався в родині в любові до Бога та України.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь у селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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