Йому було всього 20 років: у боях за Україну загинув хоробрий доброволець з Прикарпаття

Богдан Ваків родом із села раків Брошнів-Осадської громади, а захищати Україну від російських окупантів він пішов добровольцем.

Загиблий боєць ЗСУ / facebook.com/nazar.ivaniv.3

На Луганщині загинув 20-річний нацгвардієць Богдан Ваків з Прикарпаття, який повернувся на фронт після важкого поранення.

Богдан Ваків родом із села раків Брошнів-Осадської громади, а захищати Україну від російських окупантів він пішов добровольцем, повідомив голова бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів у Facebook.

"Пішов добровольцем на передову захищати Україну і свій народ від російських окупантів. Після важких травм на фронті і трьох місяців лікування знову взяв до рук зброю, щоб продовжити боротьбу за вільне майбутнє в незалежній державі", – розповів Іванів.

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Боєць служив стрільцем-радіотелефоністом другого відділення першого взводу оперативного призначення Національної гвардії України. Загинув хлопець 28 Лютого 2023 року під час мінометного обстрілу ворогом одного з сіл Луганської області. Захиснику було всього 20 років. У нього залишилися мама і сестра.

"Висловлюю щирі співчуття матері, сестрі, рідним, близьким, і всій громаді... Схиляємо голови в молитві... Дякую за сина-Героя... Він назавжди залишиться в нашій пам'яті світлим Ангелом, який життя віддав за Батьківщину, за кожного з нас, за нашу духовність, рідну мову, нашу ідентичність. Вічна слава нашому Герою!",- зазначив Іванів.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

У боротьбі за свободу і незалежність нашої країни загинув майстер спорту з гандболу Роман Пронюк. Воїн загинув, захищаючи місто-фортецю Бахмут.

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