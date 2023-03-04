Відійшов у вічність через 3 місяці після весілля: під Бахмутом трагічно загинув український захисник

У жовтні минулого року Сергій зіграв весілля, щоправда, фотографії з урочистостей захисник так і не встиг побачити.

Під Бахмутом трагічно загинув український захисник / Фото із сімейного архіву Сергія Гончарука

В Хмельницькій області відбулися похорони 41-річного військового Сергія Гончарука, який загинув 19 січня біля села Кліщіївка на Бахмутському напрямку. Сергій виконував бойове завдання, коли потрапив під мінометний вогонь. У його рідному селищі залишилися мати, вітчим і дружина, з якою він одружився за три місяці до загибелі.

Як пише Оbozrevatel, Сергій став другим мешканцем селища Стара Синява Хмельницької області, який віддав життя за Україну. Про те, що він іде добровольцем на фронт, Сергій матері не повідомив. Вона дізналася про це, вже коли він їхав до Львова.

"Зателефонувала його дівчина, з якою він зустрічався вже чотири роки, та сказала, що Сергій пішов добровольцем. Вважав, що оскільки він чоловік, то повинен захищати свою Батьківщину. Ні в кого дозволу він не питав", - розповідає мама загиблого героя Ніна.

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На фронт Сергій хотів іти ще у 2014 році. Однак тоді він переніс операцію на хребті, отримав групу інвалідності. Цього разу у 2022 році про свої проблеми зі спиною він нікому не сказав.

Спочатку Сергій перебував на тренувальному полігоні, звідти дзвонив рідним щодня. А коли їх відправили на фронт, він сказав мамі, що дзвонити буде рідше, по три дні може не бути на зв'язку. У цей час, значить, він був на нулі, виконував бойове завдання.

"Востаннє ми з ним говорили 17 січня, за два дні до загибелі. Нічого особливого, у нього завжди все було добре. Мені він нічого особливо не розповідав, я навіть не знала, що він під Бахмутом", - каже мама.

Торік у жовтні Сергій приїжджав у відпустку. Тоді вони зі своєю дівчиною Віталіною вирішили одружитися. Зіграли весілля, щоправда, фотографії з урочистостей Сергій так і не встиг побачити.

"Він ні Віталіні, ні мені теж нічого не розповідав, беріг усіх. Уже після його загибелі я розпитала його товаришів по службі. З'ясувала, що спочатку вони воювали в Миколаївській області, звільняли село Снігурівка. Потім їх перекинули під Херсон, там ворог був буквально через річку від них. А вже наприкінці листопада їхня бригада опинилася під Бахмутом", - каже теща Сергія Людмила Леонідівна.

Мама розповідає, що Сергій після школи закінчив ПТУ та здобув професію електрика. "Кілька років він вахтовим методом їздив працювати до Києва, був охоронцем на заводі. Потім став їздити до Польщі, там працював на будівництві. Він дуже любив Україну та хотів жити тут. Єдине, чого не вистачало, – роботи й гарної зарплати. У нього була однокімнатна квартира. Але вони з Віталіною хотіли завести дітей, купити більше житло", - зітхає мама.

Рідні кажуть, що Сергій був напрочуд комунікабельним. Мав багато друзів. Завжди намагався всім допомогти. Дуже любив свою молоду дружину, опікувався й готовий був для неї на все.

Як повідомляв Главред, у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

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