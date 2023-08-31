'Я ніколи не кину свою державу': Зеленський відповів, чи балотуватиметься знову

Зеленський не тримається за владу і хотів би, щоб вибори відбулись після війни.

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Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін президентства / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо вибори будуть під час війни, то він буде балотуватись на другий термін.

"В 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку", - сказав Зеленський в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP.

Раніше президент вже говорив, що він не тримається за владу і хотів би, щоб вибори відбулись після війни.

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Нагадаємо, що Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року. Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення, повідомив президент України.

У Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Михайло Подоляк певнений, що Україні не дасться легко звільнення окупованих РФ територій.

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