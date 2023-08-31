'Я ніколи не кину свою державу': Зеленський відповів, чи балотуватиметься знову

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо вибори будуть під час війни, то він буде балотуватись на другий термін.
"В 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку", - сказав Зеленський в інтерв'ю португальському громадському телебаченню RTP.
Раніше президент вже говорив, що він не тримається за владу і хотів би, щоб вибори відбулись після війни.
Нагадаємо, що Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року. Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення, повідомив президент України.
У Зеленського розкрили несподіваний сценарій закінчення війни. Михайло Подоляк певнений, що Україні не дасться легко звільнення окупованих РФ територій.
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