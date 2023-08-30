Зеленський скликав РНБО та доручив перевірити рішення ВЛК від 24 лютого 2022 року

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Зеленський провів нараду РНБО / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 серпня, провів засідання РНБО. Обговорили підсумки перевірки всієї системи військово-лікарські комісії по країні.

Про ситуацію ВЛК в Україні доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, Уповноважений з прав людини та Генпрокурор, повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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"Ухвалили рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці" - зазначив президент.

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