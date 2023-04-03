УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"ЗСУ - худоба. Їдь вже у свій Бахмут": у Карпатах чоловік накинувся на військового на реабілітації

3 квітня 2023, 15:24
Український військовий медик, який перебував безпосередньо в Бахмуті, приїхав в Карпати, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію.
скандал з військовим у Карпатах
У Карпатах чоловік накинувся на військового медика / скріншот з відео

У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав з Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Кривдник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад в Бахмут Донецької області. Відео вже розлетілося в Мережі.

Чоловік у халаті з пивом назвав військового "лошарою".

"Ти бачиш, провокатори поприїжджали і починають тут. Звідки він приїхав? ... Їдь туди в свій Бахмут! Чого ти тут сидиш?"- сказав чоловік.

відео дня

Сам же військовий медик зізнався, що ще день тому він чув, що Збройні Сили України обзивали. Він також стверджує, що таким людям краще їхати в Росію.

"Я проходжу посттравматичну психологічну реабілітацію ... але і вчора я чув, що ЗСУ – це "худоба", сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими словами. Прошу вас поширити це відео, нехай більше знають в нашій країні таких ось героїв, нехай їдуть до дядька Пу, Слава Україні", — розповів військовий медик.

Пізніше на це відреагувала і дружина чоловіка, який послав військового до Бахмута. Вона заявила, що у цього військового медика "психічні відхилення" і у нього нібито "були конфлікти з іншими відвідувачами готелю". Жінка заявила, що він нібито хайпує на цій ситуації. Також вона стверджує, що конфлікт розгорівся через те, що вона і її чоловік розмовляли російською мовою, після чого військовий нібито зробив зауваження.

"Звичайно, моєму чоловікові це не сподобалося, і він відреагував. Спочатку м'яко, а потім вже грубіше", — розповіла жінка.

скандал з військовим у Карпатах
У Карпатах чоловік накинувся на військового медика / скріншот з відео

Раніше у Вінницькій області школярка оскандалилася через те, що її вибісив "живий коридор", який місцеві жителі організували, щоб вшанувати загиблого захисника України. На своїй сторінці в одній з соцмереж вона висловилася нецензурними словами, тому що у неї лопнула підошва на новому взутті.

"Щоб ваші військові в труні перекинулися. У мене на нових лоферах через (поганий) [нецензурно] коридору підошва лопнула", - написала вона.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:01

"Розпад Росії буде "вражаючим": Данілов озвучив терміни краху країни-агресора

21:45

Курс долара може різко обвалитися у квітні: аналітики озвучили сценарійВідео

21:21

"Я не злякався": після скандалу в Карпатах чоловік різко вибачився перед військовимиВідео

21:01

49-річна Олена Мозгова показала детальне фото свого обличчя зблизька

20:43

США передають Україні потужну військову допомогу: Кірбі назвав терміниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:41

Зірка серіалу Вікінги знявся голим на підтримку вагітної дружини після трьох викиднів

19:20

Путінська Росія прощається з тиломПогляд

19:12

Війна в Україні доходить до переломного моменту - BloombergВідео

18:53

Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок пікап Mitsubishi L-200

Реклама
18:40

"Кримінальний клоун": Ейдман оцінив шанси Пригожина замінити Путіна в КремліВідео

18:37

Злата Огневич чесно зізналася, кого б тепер обрала на шоу "Холостячка"

18:34

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

18:20

Parimatch припиняє співробітництво з 1100 робітниками та підрядниками

18:19

"Намагаються прикрити свої провали": генерал Сирський про ситуацію в БахмутіВідео

17:50

Приймає вітання: Надю Дорофєєву застукали з каблучкою на безіменному пальці

17:35

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

17:34

Життя назавжди зруйнувалося: чоловік випадково одружився на своїй єдинокровній сестрі

17:24

П'ятеро тяжкопоранених: Україна повернула з російського полону ще 12 українцівВідео

17:23

Що робити для довголіття: названо п'ять найголовніших звичок, що подовжать життя на 10 років

17:02

В Україну мчить спека: синоптик назвав дату різкого потепління до +23Відео

Реклама
16:49

Україна має перемогти у війні, інакше питання її вступу в НАТО не матиме значення – СтолтенбергВідео

16:24

"Ледь стояла на ногах під алкоголем": відома співачка влаштувала жахливий концерт і розлютила росіянВідео

16:06

"Підвал і відро замість туалету": Зеленський озвучив яскраве побажання диктатору ПутінуВідео

15:51

Оля Полякова приголомшила фанатів стрибком в купальнику в холодну водуВідео

15:51

Лорак по бартеру вивезла свого йога-інструктора в ДубайВідео

15:46

Ціни на хліб підняли: в Україні будуть щомісяця піднімати вартість продуктуВідео

15:24

"ЗСУ - худоба. Їдь вже у свій Бахмут": у Карпатах чоловік накинувся на військового на реабілітаціїВідео

15:18

У Кабміні пояснили, чи будуть українцям вручати повістки через месенджериВідео

15:03

"У росіян ще є час піти, інакше ми їх знищимо": Зеленський розповів про підготовку до контрнаступу ЗСУВідео

15:03

"Нехай думає Росія": Зеленський прокоментував підрив пропагандиста Татарського

15:03

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

14:52

Розкрито секрет справжніх пишних вареників: всього 1 крапля в тісті зробить страву смачною - рецептВідео

14:08

Складна головоломка, яка під силу лише найуважнішим: як знайти козу серед овець за 11 секунд

13:58

"Підняли прапор над туалетом": в Україні висміяли фейк Пригожина про захоплення Бахмута

13:57

Їй сподобалося: Кіркоров облапав фанатку під час концертуВідео

12:51

"Путін – ходячий мрець": диктатора РФ можуть вбити для припинення війни – ексглава ЦРУВідео

12:50

Прийшли по хліб, а купили "пів магазину": 10 способів, як нас змушують купувати зайве

12:49

"Путін захопить всю Україну": Трамп ляпнув нову дичину щодо війниВідео

12:46

У РФ офіційно звинуватили Україну у вбивстві Татарського та затримали підозрювану

12:29

Пропагандиста Татарського підірвали в кафе за півтора кілометри від квартири Путіна - ЗМІ

Реклама
12:25

Гороскоп на завтра 4 квітня 2023: Ракам - проблеми з грошима, Водоліям - доленосна зустрічВідео

12:18

"Буде майже апокаліпсис": коли армія РФ буде розгромлена, в Росії почнеться війна всіх проти всіх – ЕйдманВідео

12:12

У співробітника ДБР Талантова знайшли елітну нерухомість в Києві

12:08

"Галкін стане президентом Росії": Лайма Вайкуле помріяла про нове майбутнє РФВідео

12:04

Чому голуб прилетів на балкон і про що він віщує

11:56

ЗСУ вибили окупантів і зайняли нові стратегічні позиції на Донецькому напрямку

11:53

Публіцист спрогнозував, чи зможе Шойгу остаточно підставити ПригожинаВідео

11:51

"Судово-юридичній газеті" - 15 років: рухаємося вперед завдяки нашим читачам новости компании

11:42

Не WelCome: що насправді означають літери WC на дверях туалету

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкін придумав ідеальні імена для шанувальників ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти