"ЗСУ - худоба. Їдь вже у свій Бахмут": у Карпатах чоловік накинувся на військового на реабілітації

Український військовий медик, який перебував безпосередньо в Бахмуті, приїхав в Карпати, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію.

У Карпатах чоловік накинувся на військового медика / скріншот з відео

У Карпатах на одному з курортів чоловік "накинувся" на військового медика, який приїхав з Бахмута, щоб пройти посттравматичну психологічну реабілітацію. Кривдник цинічно сказав, що "ЗСУ - це худоба" і послав військового медика назад в Бахмут Донецької області. Відео вже розлетілося в Мережі.

Чоловік у халаті з пивом назвав військового "лошарою".

"Ти бачиш, провокатори поприїжджали і починають тут. Звідки він приїхав? ... Їдь туди в свій Бахмут! Чого ти тут сидиш?"- сказав чоловік.

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Сам же військовий медик зізнався, що ще день тому він чув, що Збройні Сили України обзивали. Він також стверджує, що таким людям краще їхати в Росію.

"Я проходжу посттравматичну психологічну реабілітацію ... але і вчора я чув, що ЗСУ – це "худоба", сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими словами. Прошу вас поширити це відео, нехай більше знають в нашій країні таких ось героїв, нехай їдуть до дядька Пу, Слава Україні", — розповів військовий медик.

Пізніше на це відреагувала і дружина чоловіка, який послав військового до Бахмута. Вона заявила, що у цього військового медика "психічні відхилення" і у нього нібито "були конфлікти з іншими відвідувачами готелю". Жінка заявила, що він нібито хайпує на цій ситуації. Також вона стверджує, що конфлікт розгорівся через те, що вона і її чоловік розмовляли російською мовою, після чого військовий нібито зробив зауваження.

"Звичайно, моєму чоловікові це не сподобалося, і він відреагував. Спочатку м'яко, а потім вже грубіше", — розповіла жінка.

У Карпатах чоловік накинувся на військового медика / скріншот з відео

Раніше у Вінницькій області школярка оскандалилася через те, що її вибісив "живий коридор", який місцеві жителі організували, щоб вшанувати загиблого захисника України. На своїй сторінці в одній з соцмереж вона висловилася нецензурними словами, тому що у неї лопнула підошва на новому взутті.

"Щоб ваші військові в труні перекинулися. У мене на нових лоферах через (поганий) [нецензурно] коридору підошва лопнула", - написала вона.

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