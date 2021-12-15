"Я що, не маю права?": полтавка вже 20 років стягує до свого будинку сміття

У Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста / скріншот з відео "Суспільне"

У Полтаві жінка зносить під свій одноповерховий будинок пакети зі сміттям і всілякі відходи. Їх так багато, що вони практично дісталися до даху будівлі.

Місцеві жителі в шоці - через те, що у жінки під будинком зібралося звалище, заводяться гризуни. У себе вдома сусіди жінки неодноразово бачили щурів, пише "Суспільне".

"Мию посуд, подивилася, а у мене на порозі Щур сидить, лапки миє. А перед цим у сусідів два щури сиділи на столі, до цих теж заходили щури, тому що стало холодно і вони почали кудись ховатися",- розповіла сусідка Олена Андрєєва.

У Подільській районній раді кажуть, що сміття з двору жінки вивозили минулого року. Його тоді завантажили в 20 великих автомобілів.

Масштаби звалища вражають / скріншот з відео "Суспільне"

"Там папір, я навіть в чобітки папір кладу, підлога холодна, навіть на підлогу доводиться папір стелити. Грубку не можу розтопити, тому що буде вогонь. Люди побачать і будуть підпалювати мої речі, сім разів вже палили. Що це за неподобство? Я що, не маю права собі додому принести що-небудь? У них автомобілі, квартири, скільки добра. У мене є якісь претензії до їх добра? Банки є, консервація, яку я в церкві брала, потрібно перебирати. Пляшки є, треба позбирати і здавати, бо колись було", — каже полтавка Тетяна Приходько.

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Перебрати сміття у жінки немає часу / скріншот з відео "Суспільне"

Однак сміття з її двору будуть вивозити і цього разу. Відходи планується утилізувати до кінця цього року.

Раніше ми розповідали, що одесит, не витримавши безладу на вулиці, своїми руками прибрав сміття, який день у день накопичувався в центральній частині туристичного міста.

Хлопець щодня гуляв з собакою по цій території і кожен раз потрапляв на купу різного сміття, який завжди вивалювався з урни. Одного разу, він взявся за прибирання і зібрав всі сліди людських рук.