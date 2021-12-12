У Запорізькій області жінка викидала сміття без паспорта і потрапила до суду

Сміттєвий бак / УНІАН

У Запорізькій області в місті Мелітополь місцеву жительку звинуватили в порушенні карантинних вимог.

Як повідомляє видання РІА-Мелітополь, жінка постала перед судом, оскільки перебувала на вулиці без паспорта.

Про це розповіла суддя міського районного суду Мелітополя Лілія Дараган.

Подробиці інциденту

Як стало відомо, жінка виносила сміття і перебувала на вулиці без документів, що засвідчують особу.

"Складено матеріал адміністративний щодо жінки, яка вийшла з дому викинути сміття в сміттєві баки,... вона перебувала на вулиці без документів, що засвідчують особу. Звичайно, судом було враховано ту обставину, що не був настільки значної шкоди заподіяно, і судом було застосовано усне зауваження.Тому що ми враховуємо пропорційність стягнення, а стягнення - воно одне тільки може бути - 17 тисяч гривень штраф. І де ж пропорційність: вийшла викинути сміття без документів - і 17 тисяч гривень штраф", - розповіла Дараган.

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Скільки порушників карантинних обмежень

За рік до Мелітопольського міськрайонного суду надійшов 631 матеріал за порушення громадянами карантинних обмежень. У 388 з розглянутих 489 випадків судді обійшлися усним попередженням, а 87 справ закрили у зв'язку з відсутністю складу адмінпорушення.

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Як раніше повідомляли, у Львові стався скандал на залізничному вокзалі після того, як поліцейські зажадали від начальника поїзда Лисичанськ-Ужгород Маргарити Козак пред'явити документи через порушення карантину.

Поліцейські намагалися затримати залізничницю прямо у вагоні, у свою чергу жінка заявила про незаконні дії правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що крім поліції існує ще безліч структур, які мають право перевіряти наявність в українців Covid-сертифікатів. Серед них працівники торгових центрів, водії громадського транспорту, провідники в поїздах, а також представники МОЗ, Держпродспоживслужби та санітарні лікарі.

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