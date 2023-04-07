"Я 35 років викладала російською": в Ірпені скандал, бо педагог відмовилася вести пари українською

В університеті вже відреагували на інцидент. Ректор заявив, що у закладі проводиться розслідування і заходи у відповідь на ситуацію будуть "радикальні".

https://glavred.net/ukraine/ya-35-let-prepodavala-na-russkom-v-irpene-skandal-pedagog-otkazalas-vesti-pary-na-ukrainskom-10461934.html Посилання скопійоване

В Ірпені скандал, бо педагог відмовилася вести пари українською/ ua.depositphotos.com, скрін

Викладачка Державного податкового університету в Ірпені Любов Воробйова відмовилася проводити лекції з філософії для студентів українською мовою.

Коли під час одного із занять для першокурсників спеціальності журналістика одна зі студенток попросила викладачку розмовляти з ними українською, педагог заявила, що вона 35 років викладає філософію російською і не збирається цього змінювати. Відео онлайнуроку студенти опублікували у мережі, після чого розгорівся скандал.

Викладачка після прохання студентів перейти на українську сказала, що вони, за бажання, можуть самостійно вчити філософію, але на іспиті вона все одно, мовляв, говоритиме з ними російською.

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"Я вам дозволяю не приходити на лекцію. І в "мудлі", і в підручниках все подається українською мовою – будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемось з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти російською мовою", – сказала педагог.Вона пояснила своє рішення тим, що 35 років викладає філософію російською мовою і тепер не збирається переходити на державну мову, адже це "поза її свідомістю". Викладачка сказала, що дозволяє тим студентам, яким це не подобається, "не бути присутніми на парах", а самостійно вивчати філософію.

В Ірпені скандал, бо педагог відмовилася вести пари українською/ скрін

Коли ця історія набула розголосу у мережі, студентський Парламент ДПУ повідомив, що Адміністрація вишу "вживає відповідних заходів". На час проведення розслідування у закладі викладачку відсторонили від виконання її обов’язків.

На інцидент відреагували у керівництві вищого навчального закладу. В. о. ректора ДПУ Дмитро Серебрянський наголосив, що він вже прийняв та офіційно зареєстрував колективне звернення щодо цієї ситуації. Дискусію професорки зі студентами щодо російської мови, відео якої потрапило у мережу, він назвав "ганебною".

"Але 29 березня цього року я зустрічався зі студентами. І студенти мені ставили прямі запитання щодо мови викладання і викладання окремими викладачами. Я студентам заявив офіційно: викладати в стінах університету всі дисципліни і спілкуватись виключно українською мовою", – наголосив Серебрянський.

Він зазначив, що після службового розслідування заходи будуть "кардинальні та радикальні", а також закликав українців змінювати своє ставлення до мови країни-агресорки Росії та не спілкуватися російською навіть у побуті.

Раніше в Одесі розгорівся мовний скандал – в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою. Дівчина намагалася зробити зауваження працівниці закладу, але та грубо їй відповіла.

Також раніше повідомлялося, що киянці відмовили у співбесіді, бо спілкується лише українською та англійською. У Києві розгорівся мовний скандал між компанією Budhouse Group і дівчиною, яка хотіла влаштуватися на посаду журналіста-редактора.

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