Взяв за горло і погрожував: на Львівщині чоловік у формі напав на священника

Греко-католицькому священнику вручили повістку співробітники місцевого ТЦК.

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У Львівській області чоловік у формі напав на священника / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Львівській області стався жорсткий скандал зі співробітником місцевого ТЦК. Він намагався вручити повістку греко-католицькому священнику з матами і погрозами. Про це повідомляє TSN.UA.

Сталося це в Стрийському районі області. Співробітник ТЦК виписав священнику повістку і почав погрожувати. Він обіцяв, що "забере на війну" всіх родичів священника - сина і зятя.

Таким чином він вирішив "покарати" священника за те, що той влаштував "неправильне прощання" з його синами, які загинули на фронті. Чоловікові не сподобалося те, що священник не назвав звання загиблого і вимовив "раб Божий".

Дивіться відео з нападом на священника у Львівській області:

Що кажуть у ТЦК

У Львівському ТЦК та СП вже відреагували на скандал. Там заявили, що дії їхніх працівників були правомірними, а священнику погрожував "цивільний у військовій формі".

"При здійсненні планового оповіщення для уточнення військово-облікових даних військовозобов'язаних в процес роботи військовослужбовців ТЦК і СП втрутилася цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя", — йдеться в повідомленні.

Там додали, що повістку священнику виписали заздалегідь, щоб той прибув до ТЦК для уточнення облікових даних.

Хто нагрубив священнику

У соцмережах повідомили, що чоловіком у військовій формі виявився батько братів вишиваних, які загинули на фронті з різницею в 10 днів. Молодшому синові, Василю, було 28 років. Він загинув у бою з окупантами в Миколаївській області 4 березня минулого року. Старший, 34-річний Кирило, загинув 13 березня під час атаки на полігон Львівської області.

Варто відзначити, що деякі користувачі стверджують, нібито чоловік не жив з сім'єю і не займався вихованням дітей. Він також нібито не підтримував зв'язок з синами навіть коли вони стали дорослими.

Мобілізація в Україні та виїзд за кордон

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. І, відповідно, вони отримають статус військовозобов'язаних громадян, для яких виїзд за кордон обмежений. Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента Зеленського в Раді Федір Веніславський.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, що на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

Зазначимо, у Верховній Раді не виключають, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо країна-агресор Росія мобілізує кілька сотень тисяч чоловіків.

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