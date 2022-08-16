"Бавовна" в Лисичанську: десятки вагнерівців знищені в результаті потужного вибуху

Вибух стався в захопленому окупантами РФ Лисичанському відділі поліції, уточнив Антон Геращенко.
У захопленому окупантами РФ Лисичанську Луганської області в результаті атаки на базу російської ПВК Вагнера знищені десятки найманців.
Про удар по рашистам на окупованій території розповів в Telegram радник глави МВС Антон Геращенко.
"Сьогодні вранці курили і іншими способами порушували пожежну безпеку не тільки в Джанкої, але і в Лисичанську. Група найманців з ПВК Вагнера, грубо порушивши правила поводження з вогнем, розвела багаття в Лисичанському відділі поліції, щоб приготувати собі пожерти. В результаті стався потужний вибух, який не залишив каменя на камені, і забрав життя від 50 до 70 орків", — написав він.
Зазначимо, що інформацію про удар по найманцях у Лисичанську підтвердив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Навіть не знаю, як анонсувати новину... Луганщина знищує окупантів... або: в Лисичанську знову бавовна... а може, куріння вбиває... далі буде", - повідомив він.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.
Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 Червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади. ЗСУ заволоділи трофейною технікою окупантів.
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