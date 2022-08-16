Від бази РФ залишилися руїни: перші фото з-під Джанкоя після вибухів і пожежі

На супутникових фотографіях можна помітити сліди руйнувань, ймовірно викликаних вибухами, що прогриміли.
З'явилися перші фотографії військової частини російських окупантів у селі Майське в окупованому РФ Криму, де у вівторок, 16 серпня, прогриміли вибухи.
Знімки з місця потужних вибухів під Джанкоєм опублікував ресурс Схеми.
Звернемо увагу, що на супутникових фотографіях можна помітити сліди руйнувань, ймовірно викликаних вибухами, що прогриміли.
При цьому велика частина будівель, судячи з усього, виявилася зруйнована.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.
У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.
Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.
Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10: 00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.
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