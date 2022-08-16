Від бази РФ залишилися руїни: перші фото з-під Джанкоя після вибухів і пожежі

Під Джанкоєм підірвали базу окупантів РФ / pixabay.com

З'явилися перші фотографії військової частини російських окупантів у селі Майське в окупованому РФ Криму, де у вівторок, 16 серпня, прогриміли вибухи.

Знімки з місця потужних вибухів під Джанкоєм опублікував ресурс Схеми.

Звернемо увагу, що на супутникових фотографіях можна помітити сліди руйнувань, ймовірно викликаних вибухами, що прогриміли.

При цьому велика частина будівель, судячи з усього, виявилася зруйнована.

/ Схеми

/ Схеми

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10: 00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

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