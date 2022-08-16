"Затишшя перед бурею": Жданов розповів, яка небезпека загрожує українцям 24 серпня

Олег Жданов попередив про небезпеку на День незалежності України / Фото УНІАН

Країна-агресорка Росія може готувати масований ракетний удар на 24 серпня. Таке припущення озвучив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, зараз зменшилася інтенсивність ракетних ударів окупантів по Україні. Це може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України, передає 24 канал.

Оскилькы 23 серпня відзначається ще й День Державного прапора України, тому ракетні удари росіян можуть розтягнутися в часі - з 23 по 25 серпня, а може бути і один – 24 серпня.

"Окупанти розуміють, що 24 серпня – це буде День незалежності України. 23 серпня ми ще святкуємо День Державного прапора України. Я думаю, вони просто накопичують ту кількість ракет для того, щоби завдати, максимально по можливості, масований ракетний удар по нашій території. Можливо, буде кілька (ракетних ударів, - ред.), які вони розтягнуть у часі. Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, перед бурею", — вважає Жданов.

Як повідомляв Главред, вночі 16 серпня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл Харкова. Як розповів мер міста Ігор Терехов, були обстріляні одразу п'ять з дев'яти районів районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно.

14 серпня російські окупанти обстріляли житловий район в Енергодарі Запорізької області. Внаслидок цього загинув працівник Запорізької атомної електростанції - майстер цеху.

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