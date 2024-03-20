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Вибухи в Бєлгороді та Курську: журналіст передбачає появу в РФ своїх "ЛДНР"

Яна Ставська
20 березня 2024, 17:58оновлено 20 березня, 18:46
Сотник вважає цілком імовірним сценарій розпаду Росії.
Горьковський Бєлгородська область рф, Сибірський Батальйон
Російські добровольці просуваються вглиб Росії / скрін, Telegram Сибірський Батальйон

Згодом у Росії з'являться десятки "народних республік", включно з Бєлгородською і Курською, вважаєжурналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник. Водночас, під час чату на Главреді, він висловив побоювання з приводу діяльності РДК та інших підрозділів російських добровольців - на думку Сотника, їх можуть використовувати кремлівські сили, намагаючись дискредитувати Україну.

"Я не впевнений, що потрібно, щоб Бєлгородщина і Курщина перетворювалися на "ДНР" і "ЛНР". Вони і так будуть "ДЛНР" з часом. Коли посиплеться вся федеральна структура, будуть десятки "народних республік" і "народних сіл", - висловився Сотник.

Сотник вважає, що Заходу досі важко прийняти розвиток можливого сценарію хоча б з тієї причини, що у контроль небезпечних зон - типу АЕС, хімзаводів тощо - необхідно вкласти багато грошей.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

"Але ще більша проблема, якщо все звідти полетить. Навіть якщо один "Маяк" вибухне, запаморочить усю Європу, і не тільки - всю північну півкулю. Де дощик пройде, там і буде заповідник. Кому це треба? Це буде дорожче, набагато дорожче за наслідками. А головне - на кілька століть", - пояснив публіцист.

Проте Сотник упевнений, що Бєлгородська і Курська області мають бути тією самою "буферною зоною".

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Бої в Бєлгородській області

Уже майже тиждень тривають активні бойові дії на українсько-російському кордоні, під час яких російським добровольчим рухам ("РДК", "Сибірський батальйон" і легіон "Свобода Росії"), згідно з їхніми ж заявами, вдалося просунутися на кілька десятків км углиб Росії. Крім того, і це визнають уже росіяни, повстанцям вдалося взяти військовополонених.

17 березня російські добровольці увійшли в ще одне село в країні-агресорі Росії. Вони зайшли в село Горьківське і захопили будівлю адміністрації.

Україна неодноразово наголошувала, що не має стосунку до повстанських формувань. Це ж у всіх своїх заявах зазначали самі бійці.

Крім того, як писав Главред 17 березня, вночі Служба безпеки України спільно з Силами спецоперацій і Силами безпілотних систем ЗСУ атакувала дронамі Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

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Олександр Сотник Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК) Курська область
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