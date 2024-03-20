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Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

Юрій Берендій
20 березня 2024, 15:58
ЗМІ зазначають, що підозрюваними у злочині є громадянин Німеччини та 43-річна росіянка, які обіцяли допомогти українським біженцям оформити документи.
Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН
Нові деталі зухвалого вбивства українок у ФРН / Колаж Главред, фото: фото: Margarita Razaz / Facebook, bild

У Німеччині знайшли тіло ще однієї вбитої українки. Тіло вбитої 51-річної Манрини Стеценко знайшли в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. Про це повідомляє Bild.

В матеріалі видання зазначається, що 2 тижні тому недалеко від міста Хоккенхайм на півдні Німеччини біля річки Рейн було виявлено тіло 27-річної Маргарити Разаз з Харкова, яка була вбита. Вона проживала в центрі для біженців разом зі своєю матір'ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію знайшли невдовзі після цього.

"Її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти. Тепер тіло Стеценко виявили в озері поблизу села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також убили", - додали журналісти.

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Зазначається ,що підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка і 44-річний німець. За версією слідства, вони вчинили вбивство матері і бабусі дівчинки, щоб заволодіти дитиною. Злочинці привернули увагу біженців, обіцяючи допомогти їм оформити документи в Німеччині.

Скільки українських біженців у Німеччині

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до середини лютого 2024 року в Німеччину приїхали майже 1,143 млн українських біженців, із них 682 тисячі - жінки та дівчатка, приблизно 458 тисяч - чоловіки та хлопчики, а майже 350 тисяч - неповнолітні.

Майже половина з них проживають у трьох найбільших федеральних землях - Північному Рейні - Вестфалії, Баварії та Баден-Вюртемберзі, передає агенція AFP з посиланням на Центральний реєстр іноземців.

Близько 321 тисячі українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни, через два роки в ній більше не живуть. При цьому немає статистичних даних, скільки з них повернулися в Україну, а скільки - переїхали в інші країни.

У школах Німеччини навчаються майже 219 тисяч дітей і підлітків з України.

Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду опублікувала газета Welt am Sonntag.

Вбивство українки в Німеччині - що відомо

У Німеччині було вбито 27-річну біженку з України, яка народила дитину місяць тому. Раніше повідомлялося про зникнення її малюка та матері. Тіло жінки зі слідами насильницької смерті було виявлено перехожим в районі Баден-Вюртенберг на військовому пункті пропуску на річці.

За підозрою у злочині затримано 44-річного німця Марка та 43-річну уродженку Росії Інну. За даними Mirror, у жінки є троє синів.

В справі про затримання пари за підозрою у вбивстві 27-річної українки в Німеччині та викраденні її дитини з'явилися нові деталі. У середу ввечері двоє людей у віці 43 і 44 роки були попередньо заарештовані в окрузі Рейн-Неккар.

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