ЗСУ зможуть бити касетними бомбами по Криму: експерт назвав головну умову

Олег Катков пояснив, де ЗСУ зможуть застосовувати касетні боєприпаси.

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Олег Катков оцінив перспективи застосування ЗСУ касетних боєприпасів / Колаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот

Передані Україні США касетні боєприпаси не повинні застосовуватися по території РФ у визнаних кордонах станом на 1991 рік, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Щодо можливих обмежень взагалі, то в нормативно-правовому акті, що регулює продаж, передачу, надання допомоги в створенні і будь-яких інших речей щодо переміщення касетних боєприпасів з території США в будь-яку іншу країну, який був прийнятий в 2011 році, є застереження, яким, швидше за все, США і скористалися", — пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Зокрема, про те, що передача касетних боєприпасів з рівнем відмови більше 1%, можуть бути застосовані проти військових цілей в районах, де немає цивільних осіб, зазначив аналітик.

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"Насправді в даному випадку, звичайно, ми можемо їх використовувати проти військових об'єктів. А там, де є військові об'єкти Росії [в зоні бойових дій], там вже немає цивільних", — додав Катков.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Хто такий Олег Катков Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

Касетні боєприпаси для ЗСУ

Касетні боєприпаси змінять правила гри. Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про потужну зброю для ЗСУ.

Відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу, він підкреслив, що передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою в боротьбі з окупаційними військами РФ.

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

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