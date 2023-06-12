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Вибухи БК і знищена техніка: на Запоріжжі потужні прильоти по базах РФ

Олексій Тесля
12 червня 2023, 09:32 оновлено 12 червня, 09:43
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За попередніми даними, вдарили по позиціях російських окупантів у Бердянську, Токмаку та Мелітополі.
Мелітополь, вибух
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РІА Мелітополь

У понеділок вранці, 12 червня, в окупованому РФ Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи.

За попередніми даними, удар прийшовся по позиціях російських окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

"Повідомляють про влучання в техніку окупантів у Бердянську", — йдеться в повідомленні.

відео дня

Вибухи в Мелітополі

Відзначимо, що в тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі в Запорізькій області прогриміли вибухи в ніч на понеділок, 12 червня, повідомляє РІА-Мелітополь.

Вибухи прогриміли в районі Нового Мелітополя та Юрівки.

Як уточнили в партизанському русі "Атеш", вибух був дуже потужним, і не характерним для роботи протиповітряної оборони, а як "приліт".

Незабаром після першого вибуху прозвучали і ще один.

"Бавовна" в Токмаку

Крім того, у тимчасово окупованому Токмаку в Запорізькій області також прозвучала серія вибухів увечері в неділю, 11 червня.

За попередньою інформацією, вибухи прогриміли в північній частині міста.

У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо, ворожих БК.

Нагадаємо, раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

Нагадаємо, вибух великої сили прогримів у тимчасово окупованому Росією Луганську.

При цьому місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує по звуку ракету.

Читайте більше:

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