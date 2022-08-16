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Вибух у казармі окупантів: нові деталі "хлопка" під Сімферополем

16 серпня 2022, 19:57

За словами місцевих жителів, вони чули, щонайменше, один сильний вибух.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
У Криму прогриміли вибухи на базах окупантів / Фото УНІАН

Стали відомі нові подробиці вибухів, що прогриміли в селищі Гвардійське Сімферопольського району в окупованому Криму.

За словами місцевих жителів, які проживають в місцевому авіагарнізоні, вони чули, щонайменше, один сильний вибух, повідомляє Радіо Свобода / Крим.Реалії.

Уточнюється, що вибух прогримів рано вранці у вівторок, 16 серпня, приблизно о шостій годині ранку.

Очевидці кажуть, що диму і вогню після того, що сталося вони самі не бачили. Один зі співрозмовників уточнив, що вибух стався на території військового містечка, ймовірно, в казармі. Чи постраждали при цьому російські військовослужбовці і чи перебували вони в момент вибуху взагалі, уточнити не вдалося.

На авіабазі в межах селища міського типу Гвардійське, що в 13 кілометрах на північ від Сімферополя, згідно з даними з відкритих джерел, дислокується 37-й змішаний авіаполк російських Військово-космічних сил у складі двох ескадрилій (12 Су-24М і 12 Су-25СМ).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на 10: 00 16 серпня вже виїхали близько двох тисяч осіб.

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