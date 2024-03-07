Ситуація загострюється: на Харківщині примусово евакуюватимуть дітей

Російські окупанти посилюють обстріли, через що життя українців перебуває під загрозою.

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З населених пунктів Харківщини будуть вивозити дітей з батьками / Колаж: Главред, фото: МВС України

В Харківській області примусово будуть вивозити дітей та батьків з багатьох населених пунктів. Таке рішення ухвалили через ситуацію на Куп'янському напрямку фронту. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Вивозити дітей будуть з 18-ти населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад. Російські окупанти посилюють там обстріли.

"Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками ... Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини", - каже Синєгубов. відео дня

На території цих двох громад проживає 161 дитина. Також на Харківщині будуть проводити обов'язкову евакуацію жителів 57 населених пунктів.

Людям, яких будуть евакуйовувати, обіцяють надати тимчасове житло. Отримати таке житло можна буде і в інших областях, дорога туди буде безкоштовна.

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо Куп'янська

Раніше повідомлялося про те, що окупанти стягнули сотні танків для наступу на Куп'янськ. На ділянці Куп'янського напрямку йдеться про 42 тисячі російських військових, які готові до наступу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Куп'янськом. Президент заслухав доповідь командира 14-ї бригади про оперативну ситуацію на фронті.

У РНБО попередили про загрози на Куп'янському напрямку. Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко повідомив, що Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп'янська. Він також зазначив, що Захід повинен зрозуміти серйозність ситуації на фронті.

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