Виклик для ЗСУ: в США назвали причини швидкого просування РФ біля Часового Яру

Російські окупанти продовжують швидке просування на Сході України, зокрема в районі міста Часів Яр через обмеженість та слабкість українського ППО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що російські літаки можуть діяти на відстані понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі неподалік від лінії фронту без значних втрат. Це свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою для ефективного стримування або заборони російським літакам діяти.

Можливість України завдавати ударів на велику відстань по російських стратегічних літаках, що беруть участь у воєнних діях, може тимчасово обмежити дії російської авіації, аналогічно до того, як це відбувалося раніше з тактичними літаками.

Проте, за даними ISW, наразі російські літаки можуть вільно діяти на деяких критично важливих ділянках фронту та забезпечувати прикриття піхоті з повітря. Це дозволяє російським окупаційним військам продовжувати просуватись вперед на землі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.