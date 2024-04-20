Виклик для ЗСУ: в США назвали причини швидкого просування РФ біля Часового Яру

Аналітики вказують на те, що активне застосування російскькими окупантами авіації на лінії фронту допомогає їм ефеквтивано просуватись "на землі".

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В США назвали фактор, що дозволяє російським військам ефективно просуватись / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти продовжують швидке просування на Сході України, зокрема в районі міста Часів Яр через обмеженість та слабкість українського ППО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що російські літаки можуть діяти на відстані понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі неподалік від лінії фронту без значних втрат. Це свідчить про те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою для ефективного стримування або заборони російським літакам діяти.

Можливість України завдавати ударів на велику відстань по російських стратегічних літаках, що беруть участь у воєнних діях, може тимчасово обмежити дії російської авіації, аналогічно до того, як це відбувалося раніше з тактичними літаками.

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Проте, за даними ISW, наразі російські літаки можуть вільно діяти на деяких критично важливих ділянках фронту та забезпечувати прикриття піхоті з повітря. Це дозволяє російським окупаційним військам продовжувати просуватись вперед на землі.

"Українським силам все ще доводиться витрачати значні кошти на укомплектування матеріально-технічних засобів і визначати пріоритети в розподілі своїх обмежених засобів ППО на різних ділянках фронту, що дозволяє російській авіації підтримувати більш послідовні і швидкі успіхи на землі, зокрема в районі Часів Яру", — зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російське військове командування вже розгорнуло армію для наступу на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ. Проте, їхні плани перервала оборона міста Часів Яр на Донеччині. Це місто утримує всю лінію фронту, що робить його непростим для захоплення.

Ситуація поблизу Часового Яру в Донецькій області дуже напружена. Українські захисники докладають великих зусиль, щоб утримати наступ окупантів.

Російські окупаційні війська намагаються знищити місто Часів Яр за допомогою комплексів управління авіаційними бомбами. Проте, незважаючи на це, українські захисники продовжують зберігати контроль над цим населеним пунктом.

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