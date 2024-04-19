ЗСУ титанічно боронять Часів Яр: Коваленко сказав, коли відбудеться пік наступу РФ

Наступ на Часів Яр для окупантів не буде легким, оскільки там велика кількість населених пунктів і сіл, розповів Олександр Коваленко.

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Наступ на Часів Яр для окупантів не буде легким / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Поблизу Часового Яру Донецької області ситуація дуже напружена. Українські захисники докладають титанічних зусиль, щоб стримати наступ окупантів. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "24 Каналу".

За його словами, посилення наступу росіян може відбутися у червні або на початку липня.

"Зараз наші Сили оборони там докладають титанічних зусиль, щоб стримувати російських окупантів. Але це ще не каталізація наступу. Це буде трохи пізніше. У них таке ж завдання. Це дійсно важливий об'єкт. Це панівна висота в регіоні. Відкривається шлях на Костянтинівку, а також на Слов'янсько-Краматорську агломерацію", - розповів експерт. відео дня

Коваленко наголосив, що наступ окупантів на Часів Яр буде важким. На заваді росіянам стане складний ландшафт, зокрема велика кількість населених пунктів у цьому районі.

"Артилерія там відіграє найважливішу роль. Хоча важливий елемент протиповітряної оборони. Бо Часів Яр постійно атакують КАБами", - зазначив він.

Наступ РФ на Часів Яр - ситуація на фронті

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби наступу на Часів Яр, але не мають успіху. Окупанти проводять атаки з флангів та штурмують під Кліщіївкою та Андріївкою, зауважив комбат Юрій Федоренко.

Також окупанти зосереджують свої сили для просування у напрямку Кліщіївки, Калинівки та Часового Яру, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. Часовий Яр є стратегічно важливим містом, контроль над ним може означати прорив на Бахмутському напрямку.

Крім цього, Росія готується до наступу у червні та продовжує активні дії на фронті.

"В короткостроковій перспективі в них є завдання зайняти Часів Яр. Середньострокова перспектива – Донецька область. Дострокова перспектива, до кінця цього року, – зайняти лівобережжя України", - розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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